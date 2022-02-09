YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru şartları neler?

Üniversiteye girişte kritik aşama olan YKS sınavına az bir süre kaldı. Sınav için adayların başvuru yapmaları ve istenen ücreti ödemeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan YKS kılavuzunda sınav ücreti ve diğer tüm bilgiler yer alıyor. Peki YKS sınavı 2022 yılında ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı başvuru şartları neler? İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanacak.YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.