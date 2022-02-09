YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru şartları neler?

Üniversiteye girişte kritik aşama olan YKS sınavına az bir süre kaldı. Sınav için adayların başvuru yapmaları ve istenen ücreti ödemeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan YKS kılavuzunda sınav ücreti ve diğer tüm bilgiler yer alıyor. Peki YKS sınavı 2022 yılında ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi belli oldu mu? Üniversite sınavı başvuru şartları neler? İşte başvurular hakkında tüm bilgiler...
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre YKS sınavı bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanacak.YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran'da, YKS 2. Oturum (AYT) ve 3. Oturum (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURULARI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
YKS başvuru işlemleri de 11 Şubat'ta başlayacak, 7 Mart günü sona erecek.
YENİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM YKS kılavuzunu yayınlamadığından YKS başvuru ücreti de henüz belli olmadı. Kılavuz yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Lise ya da dengi okullardan mezun olan öğrenciler için düzenlenmekte olan YKS başvuruları, sadece bu okullardan mezun olan öğrenciler için geçerlidir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adayların, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapmaları mümkündür. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ya da eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ise ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden ya da tanımlanmış başvuru merkezlerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
YKS TYT SINAVINDA KAÇ SORU OLACAK?
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
AYT SINAVINDA KAÇ SORU OLACAK?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.