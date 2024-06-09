YKS AYT öğrenci yorumları 2024: AYT nasıldı, zor muydu? Edebiyat, Matematik, Fen, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya soru yorumları

Bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için geri sayım sona erdi. Sınavlar, sabah saat 10.15'te başlayan AYT ile start aldı ve öğleden sonra yapılacak YDT ile devam edecek. AYT, 180 dakika sürecekken, YDT ise 120 dakika sürecek. Öğrenciler, hayallerindeki üniversite ve bölümlerde ön lisans-lisans eğitimi alabilmek için ter döküyor. İşte 2024 YKS sınavıyla ilgili ilk yorumlar ve detaylar...
YKS TYT Soruları Zor Muydu, Kolay Mıydı?
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi ve öğrencilerden gelen ilk yorumlar sosyal medyada yankı bulmaya başladı. İşte bazı öğrencilerin TYT hakkındaki görüşleri:
"LGS'den bile daha kolay bir soru tarzı sormuşlar, o neydi öyle hepsini fullemeyen mezuna bıraksın."
"Türkçe sorularında paragraf uzunluğu beni biraz zorladı. Matematik soruları daha basit geldi."
"Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri beklemediğim kadar kolaydı. İnşallah istediğim puanı alırım."
"Paragraf soruları her zamanki gibi uzundu… Matematik soruları daha basit geldi."
"Çok fazla iki şık arasında kaldım. Deneme sınavlarından daha zor geldi."
"Paragraf sorularının uzunluğu sebebiyle okurken tekrar başa dönemek zorunda kaldım."
"Gelmiş geçmiş en kolay Türkçe."
"Matematik ve fen daha kolaydı bu sefer neyse her birinden 2 soru çözdük bakalım."
"Paragraf ve Felsefe sorularını anlamakta zorlandım."
"Türkçe ve tarih sorularını beğendim kolaydılar, bol bol kitap okuyanların çözebileceği okuduğunu anlamaya yönelik sorulardı."