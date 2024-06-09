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YKS AYT öğrenci yorumları 2024: AYT nasıldı, zor muydu? Edebiyat, Matematik, Fen, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya soru yorumları

Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) çıkan adaylar, sosyal medya ve eğitim platformlarında sınav hakkındaki ilk yorumlarını paylaştı. 9 Haziran Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile üniversite sınav maratonu devam edecek. Öğrenciler, sınav heyecanı ve stresiyle bu oturumların nasıl geçtiğini anlamaya çalışıyor. Peki, YKS 2024 sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte öğrencilerin YKS sınavıyla ilgili yorumları...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 10:57 Güncelleme 09 Haziran 2024, 10:57
YKS AYT öğrenci yorumları 2024: AYT nasıldı, zor muydu? Edebiyat, Matematik, Fen, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya soru yorumları

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Bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavları'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için geri sayım sona erdi. Sınavlar, sabah saat 10.15'te başlayan AYT ile start aldı ve öğleden sonra yapılacak YDT ile devam edecek. AYT, 180 dakika sürecekken, YDT ise 120 dakika sürecek. Öğrenciler, hayallerindeki üniversite ve bölümlerde ön lisans-lisans eğitimi alabilmek için ter döküyor. İşte 2024 YKS sınavıyla ilgili ilk yorumlar ve detaylar...

YKS TYT Soruları Zor Muydu, Kolay Mıydı?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi ve öğrencilerden gelen ilk yorumlar sosyal medyada yankı bulmaya başladı. İşte bazı öğrencilerin TYT hakkındaki görüşleri:

"LGS'den bile daha kolay bir soru tarzı sormuşlar, o neydi öyle hepsini fullemeyen mezuna bıraksın."

"Türkçe sorularında paragraf uzunluğu beni biraz zorladı. Matematik soruları daha basit geldi."

"Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri beklemediğim kadar kolaydı. İnşallah istediğim puanı alırım."

"Paragraf soruları her zamanki gibi uzundu… Matematik soruları daha basit geldi."

"Çok fazla iki şık arasında kaldım. Deneme sınavlarından daha zor geldi."

"Paragraf sorularının uzunluğu sebebiyle okurken tekrar başa dönemek zorunda kaldım."

"Gelmiş geçmiş en kolay Türkçe."

"Matematik ve fen daha kolaydı bu sefer neyse her birinden 2 soru çözdük bakalım."

"Paragraf ve Felsefe sorularını anlamakta zorlandım."

"Türkçe ve tarih sorularını beğendim kolaydılar, bol bol kitap okuyanların çözebileceği okuduğunu anlamaya yönelik sorulardı."

Oturumlar Bugün Devam Edecek

TYT oturumlarının ardından YKS, 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek iki oturumla devam edecek. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaptı. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday başvurdu.

AYT oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Üniversite Sınavı Soru Sayıları

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe: 40

Coğrafya: 5

Felsefe: 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5

Temel Matematik: 40

Fizik: 7

Kimya: 7

Biyoloji: 6

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Türk Dili ve Edebiyatı: 24

Tarih-1: 11

Coğrafya-1: 6

Tarih-2: 11

Coğrafya-2: 11

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık): 12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 6

Matematik Testi: 40

Fizik: 14

Kimya: 13

Biyoloji: 13

YKS Sonuçları 17 Temmuz'da Açıklanacak

Sınav sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenilebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Bu yılki sınavların ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla beklerken, sosyal medyada paylaşılan yorumlarla sınavın zorluğu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Sınavların ardından yapılan değerlendirmeler, öğrencilerin sınav stratejilerini gözden geçirmeleri açısından da önem taşıyor.

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