YKS AYT öğrenci yorumları 2024: AYT nasıldı, zor muydu? Edebiyat, Matematik, Fen, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya soru yorumları

Oturumlar Bugün Devam Edecek

TYT oturumlarının ardından YKS, 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek iki oturumla devam edecek. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaptı. Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday başvurdu.

AYT oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.