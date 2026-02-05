YKS 2026 başvuru ekranı: YKS üniversite sınav ücreti ve başvuru adımları

Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı günü merakla beklerken ÖSYM'nin yayınladığı takvimle birlikte YKS başvuru ekranı için geri sayım da resmen başladı. ÖSYM ekranı bugün adayların erişimine açılıyor. Peki üniversite sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte adımlar…

ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS'ye başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ya da ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile e-Devlet şifresi bulunan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeye ihtiyaç duymadan AİS'e giriş yaparak kayıtlarını kendileri oluşturabilecek ve sınav başvurularını tamamen çevrim içi ortamda tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ (ÖSYM EKRANI)