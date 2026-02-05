YKS 2026 başvuru ekranı yarın açılıyor! Üniversite sınav ücreti ve başvuru adımları
2026 YKS için başvuru süreci 6 Şubat 2026 Cuma günü ÖSYM tarafından erişime açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite hayali kuran milyonlarca adayın yakından takip ettiği YKS’de TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait başvuru, sınav ve sonuç takvimi netleşti.
Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı günü merakla beklerken, ÖSYM'nin yayınladığı takvimle birlikte YKS başvuru ekranı için geri sayım da resmen başladı. Peki üniversite sınavına nasıl başvuru yapılır? İşte adımlar…
YKS BAŞVURU TARİHİ
2026 yılında yapılacak YKS'ye katılmak isteyen adaylar için başvurular, 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla ÖSYM sistemi üzerinden alınmaya başlanacak.
ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS'ye başvurmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ya da ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile e-Devlet şifresi bulunan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeye ihtiyaç duymadan AİS'e giriş yaparak kayıtlarını kendileri oluşturabilecek ve sınav başvurularını tamamen çevrim içi ortamda tamamlayabilecek.
2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl her bir oturum için 450 TL olarak uygulanan YKS başvuru ücretinin, ÖSYM'nin yarın yayımlayacağı başvuru kılavuzuyla birlikte netlik kazanması bekleniyor.
TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ
TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi
AYT: 21 Haziran 2026 Pazar
YDT: 21 Haziran 2026 Pazar
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine sunulacak.