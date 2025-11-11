YDS/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır? 2025 YDS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere birçok dilde gerçekleştirilen sınav, adayların yabancı dil seviyelerini belirlemede büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınavın tarihi yaklaşırken, "2025 YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları merak ediliyor.
YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından 2025 yılının ikinci oturumu olan 2025-YDS/2 kapsamında gerçekleştirilecek. Bu önemli sınav, 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
YDS/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.