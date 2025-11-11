YDS/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır? 2025 YDS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

PODCAST CANLI YAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini ve sınav saatlerini gösteren belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden edinebiliyor. Peki YDS/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır? YDS/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere birçok dilde gerçekleştirilen sınav, adayların yabancı dil seviyelerini belirlemede büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınavın tarihi yaklaşırken, "2025 YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları merak ediliyor.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından 2025 yılının ikinci oturumu olan 2025-YDS/2 kapsamında gerçekleştirilecek. Bu önemli sınav, 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

YDS/2 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

YDS/2 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-YDS/2 sonuçları, ÖSYM takvimine göre 5 Aralık 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

