YDS/2 sınava giriş belgesi nasıl alınır? 2025 YDS/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere birçok dilde gerçekleştirilen sınav, adayların yabancı dil seviyelerini belirlemede büyük önem taşıyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınavın tarihi yaklaşırken, "2025 YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak?" soruları merak ediliyor.