YDS başvuru tarihleri: ÖSYM son tarihi duyurdu
ÖSYM 2026-YDS/1 takvimini açıkladı. 5 Nisan’da yapılacak sınavın başvuruları 18-26 Şubat 2026 tarihlerinde alınacak. Kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Mart olarak belirlendi. Sonuçlar 30 Nisan’da ilan edilirken başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.
- ÖSYM, 2026-YDS/1 sınavının 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.
- Sınav başvuruları 18-26 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.
- Geç başvurular 4 Mart 2026 tarihinde saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
- Sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 akademik hedefleri için geri sayım başladı! ÖSYM, dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın beklediği 2026-YDS takvimini resmen duyurdu. Kariyer basamaklarını tırmanmak isteyenler için ilk durak olan YDS/1 sınavına dair tüm kritik tarihler netleşti.
2026 YDS/1 Sınav Takvimi Nasıl?
Dil sınavı için belirlenen tarihler şöyle:
- Sınav Tarihi: 5 Nisan 2026
- Başvuru Süreci: 18 – 26 Şubat 2026
- Geç Başvuru Günü: 4 Mart 2026 (Saat 23:59'a kadar)
- Sonuç Açıklama: 30 Nisan 2026
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar, başvurularını her zaman olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.18 Şubat'ta başlayacak olan süreci kaçıranlar için Mart ayının başında tek günlük bir "geç başvuru" şansı da tanınacak.