YDS başvuru tarihleri: ÖSYM son tarihi duyurdu

2026 akademik hedefleri için geri sayım başladı! ÖSYM, dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın beklediği 2026-YDS takvimini resmen duyurdu. Kariyer basamaklarını tırmanmak isteyenler için ilk durak olan YDS/1 sınavına dair tüm kritik tarihler netleşti.

Sınav başvuruları 18-26 Şubat 2026 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. (Fotoğraf:Anadolu Ajansı)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar, başvurularını her zaman olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.18 Şubat'ta başlayacak olan süreci kaçıranlar için Mart ayının başında tek günlük bir "geç başvuru" şansı da tanınacak.