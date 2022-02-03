Yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 15 tatilden sonra okullar ne zaman açılacak? Lise, ortaokul, ilkokullar...

Sömestr tatilinde olan öğrencilere MEB'den son dakika duyuru yapıldı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 7 Şubat'ta okullarına dönmeyi beklerken sık sık yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyordu. Beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer yaptığı açıklama ile Yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 15 tatilden sonra okullar ne zaman açılacak? sorularının tümüne yanıt verdi. İşte Bakan Özer'in o kritik açıklamaları...
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edileceğini bildirerek, ''Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların da ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu vurguladığını aktardı. Okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil bir millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladığını anlatan Özer, şunları söyledi:
"Allah'a şükür 6 Eylül'de başlamış olduğumuz birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada okullarını özleyen öğrencilerimizin bu süreci başarılı bir şekilde yönetmemize elbette çok büyük katkısı oldu. O çocuklarımız maskeye, mesafeye, hijyene inanılmaz derecede beklentilerimizin çok ötesinde riayet ettiler. Bu; çocuklarımızın okul ortamını arkadaşlarını, öğretmenlerini ne kadar özlediklerini gösterdi."