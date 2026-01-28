Yarıyıl tatili tarihleri: İşte güncel 2026 MEB takvimi...

Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlamıştı. Öğrenciler ve öğretmenler için verilen ara 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

(Fotoğraf AA arşiv'den alınmıştır)

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak.