Yarıyıl tatili tarihleri: İşte güncel 2026 MEB takvimi...
Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlamıştı. Takvimde herhangi bir değişikliğe gidilmezken yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Öğrenciler için verilen tatil molası 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Okullarda ikinci dönem eğitimleri ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Nasıl?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelgeye göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlamıştı. Okullarda birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2026 Cuma günü sona ermişti.
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak.
Ara Tatiller ve Yarıyıl Tatili Tarihleri Nasıl?
Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapıldı. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.