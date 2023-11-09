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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 Cuma günü okullar resmi tatil mi, yarım gün mü, ders işlenecek mi? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

10 kasım resmi tatil mi okullar? Yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Bu yıl 10 Kasım Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatillerimiz arasında yer almadığından iş yerleri açık oluyor. Peki 10 Kasım 2023 Cuma günü yarım gün mü, ders işlenecek mi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 10:15 Güncelleme 09 Kasım 2023, 10:52
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 Cuma günü okullar resmi tatil mi, yarım gün mü, ders işlenecek mi? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve o tarihi kapsayan Atatürk haftası için geri sayım başlarken, bu noktada okulların durumu da sıkça araştırılan konular arasında girdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ''10 Kasım 2023 Cuma günü yarım gün mü, ders işlenecek mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

10 KASIM 2023 CUMA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

10 Kasım resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve iş yerleri de açık olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN?

Bakan Yusuf Tekin ara tatillerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu. Birinci dönem ara tatili sebebiyle okullar 10 Kasım cuma günü kapanacak ve ilk ara tatil başlayacak.

MEB takvimine göre okullarda ara tatil 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler daha uzun tatil yapmış olacak.

Ara tatil dönüşü okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı ile denk geliyor)

14 Haziran 2024 Okulların kapanışı

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