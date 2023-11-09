YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 Cuma günü okullar resmi tatil mi, yarım gün mü, ders işlenecek mi? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve o tarihi kapsayan Atatürk haftası için geri sayım başlarken, bu noktada okulların durumu da sıkça araştırılan konular arasında girdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ''10 Kasım 2023 Cuma günü yarım gün mü, ders işlenecek mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...