YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Kasım 2023 Cuma günü okullar resmi tatil mi, yarım gün mü, ders işlenecek mi? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
OKULLARDA 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN?
Bakan Yusuf Tekin ara tatillerin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu. Birinci dönem ara tatili sebebiyle okullar 10 Kasım cuma günü kapanacak ve ilk ara tatil başlayacak.
MEB takvimine göre okullarda ara tatil 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler daha uzun tatil yapmış olacak.
Ara tatil dönüşü okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinde kaldığı yerden devam edecek. Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili 22 Ocak 2 Şubat 2024
İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 (Ramazan Bayramı ile denk geliyor)
14 Haziran 2024 Okulların kapanışı