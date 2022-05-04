Yarın okullar açık mı? Bayramdan sonra okullar tatil mi? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullarda ders var mı yok mu sorgulamaları yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ramazan Bayramı hafta içi üç günü kapsadığı için kalan 2 günün de okullarda tatil edilip edilmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin araştırdığı bilgiler haberimizde yer alıyor.
5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Son yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin uzatılması kararı çıkmadı. Dolayısıyla 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü tatil olmayacak. Okullar eğitime devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
2022 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:
1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi
2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü
3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü
4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü