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    • Eğitim
    • 04.05.2022 13:15
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    • 04.05.2022 13:17
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    Yarın okullar açık mı? Bayramdan sonra okullar tatil mi? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullarda ders var mı yok mu?

    Ramazan Bayramı'nın üçüncü ve son günü idrak edilirken Yarın okullar açık mı? Bayramdan sonra okullar tatil mi sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde toplanan son Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin 9 güne uzatılmasına ilişkin bir karar çıkmadı ve tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler yarın okulların açık olup olmadığını merak eder oldu. Peki 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullarda ders var mı yok mu? Konuya dair bilgileri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Yarın okullar açık mı? Bayramdan sonra okullar tatil mi? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullarda ders var mı yok mu?

    Yarın okullar açık mı? Bayramdan sonra okullar tatil mi? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullarda ders var mı yok mu sorgulamaları yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 Ramazan Bayramı hafta içi üç günü kapsadığı için kalan 2 günün de okullarda tatil edilip edilmediği merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin araştırdığı bilgiler haberimizde yer alıyor.

    5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Son yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin uzatılması kararı çıkmadı. Dolayısıyla 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü tatil olmayacak. Okullar eğitime devam edecek.

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

    2022 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

    1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

    2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

    3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

    4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

        OKULLAR NE ZAMAN KAPACANAK?

        İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

        Okullar, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Yaz tatili bu tarih itibarıyla başlayacak.

        2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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