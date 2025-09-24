SON DAKİKA
VGM burs başvuru takvimi 2025-2026: Ortaöğrenim ve üniversite burs başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvurularıyla ilgili takvimi açıkladı. Başvuru süreci VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi :25 Eylül 2025 , 06:11 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2025 , 06:14
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs takviminin ilk bölümünü duyurdu. Ortaöğrenim öğrencileri için burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri ise henüz kesinleşmedi.


VGM'den yapılan açıklamada, üniversite (ön lisans ve lisans) burs başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre belirleneceği ifade edildi. Tarihler netleştiğinde adaylar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden bilgilendirilecek.

Yükseköğrenim Bursundan Kimler Yararlanamayacak?

VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin 5. maddesine göre bazı öğrencilere burs imkanı tanınmıyor.

Buna göre;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler,

Yabancı uyruklular,

Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,

Eğitim süresini uzatan öğrenciler,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar,

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar,

Önceki yıl başarısızlık nedeniyle bursu kesilenler burs başvurusu yapamıyor.

