VGM burs başvuru takvimi 2025-2026: Ortaöğrenim ve üniversite burs başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim yılı burs takviminin ilk bölümünü duyurdu. Ortaöğrenim öğrencileri için burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularının başlangıç ve bitiş tarihleri ise henüz kesinleşmedi.
VGM'den yapılan açıklamada, üniversite (ön lisans ve lisans) burs başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre belirleneceği ifade edildi. Tarihler netleştiğinde adaylar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden bilgilendirilecek.
Yükseköğrenim Bursundan Kimler Yararlanamayacak?
VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin 5. maddesine göre bazı öğrencilere burs imkanı tanınmıyor.
Buna göre;
Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde edenler,
Yabancı uyruklular,
Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Eğitim süresini uzatan öğrenciler,
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alanlar,
Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar,
Önceki yıl başarısızlık nedeniyle bursu kesilenler burs başvurusu yapamıyor.