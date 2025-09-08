Velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber! Uzmanı TAKVİM’e anlattı

VELİLER BUNLARA DİKKAT

Velinin en önemli sorumluluğu, sınırını bilmektir. Çocuğun okul yolculuğunun başrolünde o vardır, ebeveyn ise yanında destekleyici bir roldedir. Bunun için velilerin yapması gerekenler:

Önce öğretmene ve sisteme güvenmek, bu güveni çocuğa da hissettirmek.

Bir sorun olduğunda önce süreci anlamak, ardından doğru yerde müdahale etmek.

Çocuğun yaşadığı duyguları küçümsememek ama onun yerine de yaşamamak.

Okulun sizden istediği görevleri yerine getirmek: toplantılara katılmak, bilgilendirmeleri takip etmek, evde düzeni sağlamak.



Çocuklara okul desteği (AA)

RUTİNLERE NEDEN DİKKAT EDİLMELİ?

"Rutinler, çocuğun hayatını kolaylaştıran, başarısını destekleyen düzenlerdir" diyen Esin yılmaz Ashkar şunları söyledi: "Ama çoğu zaman aileler bu düzenleri "yapılması gereken görevler" gibi görür. Oysa çocuk için önemli olan, rutinin neden gerekli olduğunu anlamasıdır." Ashkar bu noktada ortaya çıkacak durumları da şöyle sıraladı:

Erken yatmadığında yorgun kalkar; okula gitse bile dersten verim alamaz.

Kahvaltı yapılmadığında dikkat dağılır, gün boyu motivasyon düşer.

Fazla ekran süresi, hem uyku kalitesini hem de ilişkileri olumsuz etkiler.

Bu nedenle rutinler emir gibi dayatılmamalı, ikna edilerek öğretilmelidir.

Çocuğa, "Erken yatarsan sabah derste daha canlı olursun, daha kolay öğrenirsin" mesajı verilmelidir.

Rutinlerin tek boyutlu olmadığı unutulmamalı. Sağlık, akademik başarı, sosyallik... Rutinler, çocuğun bütüncül gelişimini destekler.

Üstelik rutinler sabit kalmak zorunda değildir. Yıl içinde okul temposuna, mevsimlere ve çocuğun ihtiyaçlarına göre düzen değişebilir. Yazın farklı, kışın farklı bir ritim kurulabilir.



ÇALIŞMA PRATİKLERİ:

İŞİNİZ NASIL KOLAYLAŞIR?

Okul başladığında öğrencilerin en çok zorlandığı şey, "nasıl çalışmalıyım?" sorusudur. Oysa birkaç basit yöntem, işi hem kolaylaştırır hem de daha verimli hale getirir. Esin Yılmaz Ashkar bu yöntemleri şöyle sıraladı:



ÖDEVLERİ GÜNÜNDE YAPIN: Ödevler biriktikçe yük artar. Gününde yapılan ödev, öğrenciyi yormaz.



TEKRARIN GÜCÜ: Ders işlendikten sonra kısa bir tekrar yapmak, bilgiyi kalıcı hale getirir.



SORULARI YENİDEN ÇÖZMEK: Daha önce çözülmüş bir soruyu tekrar çözmek, öğrenmeyi pekiştirir.



KENDİ SORULARINI YAZMAK: Öğrenciyi düşünmeye sevk eder, konuyu derinlemesine kavramasını sağlar. Bu her gün yapılması gereken bir şey değildir ama zaman zaman çalışmayı derinleştirmek için çok etkilidir.



KAYNAK SEÇİMİNE DİKKAT: Çok sayıda farklı kaynağa yüklenmek yerine, öncelikle okul kitaplarını temel almak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği ve dağıttığı kitaplar her kademe için birinci sırada yer almalıdır. Ek kaynaklar ise ancak bu temel kavrandıktan sonra destekleyici olarak kullanılmalıdır.



ANNE-BABA NE YAPMALI?

Çocuğun yanında durmak elbette çok önemlidir. Ama bu, okulun işleyişini gölgelemek değil, sürece bilinçli şekilde eşlik etmekle olur.



ÖĞRETMENE GÜVENİN

Velilerin en sık yaptığı hatalardan biri, çocuğun okul deneyimine farkında olmadan gölge düşürmektir.

Sürekli okulda olmak,

Çocuğun arkadaşlıklarına karışmak,

Her sorunu kendisi çözmeye çalışmak,

Öğretmenin yöntemine müdahale etmek… Bunların hepsi iyi niyetli gibi görünse de çocuğa şu mesajı verir: "Senin yerine ben varım." Oysa bu durum, öğrencinin sınıfa aidiyetini zedeler. "Ben buraya ait değilim, benim yerime hep annem/babam konuşuyor" duygusu oluşur. Bu da arkadaş ilişkilerini bozar, hatta büyük çatışmalara yol açabilir.



SINIF BİR TOPLULUKTUR: SAYGI VE FARKLILIKLARI KABUL ETMELİSİNİZ

Okul yalnızca akademik bilgi verilen bir yer değil, aynı zamanda bir topluluk alanıdır. Çocuğunuza yalnızca kendi başarısını değil, sınıfın bütününü düşünmesi gerektiğini de hatırlatın. Çünkü o sınıfta sadece sizin çocuğunuz yok; farklı özellikleri, ihtiyaçları olan çocuklar var. Bu yüzden veliler, okul öncesi çocuklarıyla şu konularda mutlaka konuşmalı:



Başkalarının eşyalarına saygı, başkasının eşyasına da sahip çıkma,

Dil kullanımı, kırıcı olmadan konuşma,

Farklılıkları kabul etme, tanılı öğrencilerle iletişimi ve beraberliği öğrenme