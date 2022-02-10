Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt olmak üzere bir çok ilde eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bugün ders var mı öğrenmek istiyor. Son dakika Valiliklerden açıklamalar geldi. Peki Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil? İşte sıcak gelişmeler...
VAN, ERZURUM, ERZİNCAN, RİZE, TRABZON, DÜZCE, ZONGULDAK, AMASYA, BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Son dakika Valilik açıklamalarına haberimizde yer verdik. Bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi. 10 Şubat Perşembe günü için kar tatili olan iller şöyle;
KONYA
Konya Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden 'kar tatili' açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, ''Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerimizde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile 10 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesi ve bu okullarda eğitimin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.
SİVAS
Sivas Valisi Salih Ayhan da Twitter hesabından 'kar tatili' paylaşımında bulundu. Ayhan'ın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;
''KAR TATİLİ
Geceden itibaren başlayan ve gün boyu süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Bugün kar tatili olan illerin tam listesi...
NİĞDE
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."