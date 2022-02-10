Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil?

VAN, ERZURUM, ERZİNCAN, RİZE, TRABZON, DÜZCE, ZONGULDAK, AMASYA, BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika Valilik açıklamalarına haberimizde yer verdik. Bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi. 10 Şubat Perşembe günü için kar tatili olan iller şöyle;

KONYA

Konya Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden 'kar tatili' açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, ''Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerimizde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile 10 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesi ve bu okullarda eğitimin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.