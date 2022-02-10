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    • Eğitim
    • 10.02.2022 07:34
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    • 10.02.2022 07:38
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    Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil?

    Eğitim kar engeli! Bir çok ilde eğitime ara verildi. İl valilikleri Twitter hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. Kar tatili haberleri sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Peki Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt’ta okullar tatil mi?

    Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt olmak üzere bir çok ilde eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bugün ders var mı öğrenmek istiyor. Son dakika Valiliklerden açıklamalar geldi. Peki Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil? İşte sıcak gelişmeler...

    VAN, ERZURUM, ERZİNCAN, RİZE, TRABZON, DÜZCE, ZONGULDAK, AMASYA, BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Son dakika Valilik açıklamalarına haberimizde yer verdik. Bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi. 10 Şubat Perşembe günü için kar tatili olan iller şöyle;

    KONYA

    Konya Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden 'kar tatili' açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, ''Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerimizde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile 10 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesi ve bu okullarda eğitimin uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesine karar verilmiştir.
    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''     ifadelerine yer verildi.

    SİVAS

    Sivas Valisi Salih Ayhan da Twitter hesabından 'kar tatili' paylaşımında bulundu. Ayhan'ın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı;

    ''KAR TATİLİ

    Geceden itibaren başlayan ve gün boyu süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

    Saygıdeğer hemşehrilerimizin alınan önlemlere verdikleri destekler ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

    10 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

    Bugün kar tatili olan illerin tam listesi...

    NİĞDE

    Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

        KARAMAN

        Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

        BAYBURT

        Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        AFYONKARAHİSAR

        Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

        AKSARAY

        Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

        Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        BALIKESİR

        Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

        İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        BİLECİK

        Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
        Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

        tYenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

        Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

        ÇANKIRI

        Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

        Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

        Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

            DENİZLİ

            Denizli'de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

            Denizli'de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli'nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı, eğitime de engel getirdi.

            Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

            ESKİŞEHİR

            Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Mihalıççık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ise taşımalı sistem ile eğitim öğretime devam eden öğrencilerde 1 gün süreyle izinli sayılacak.
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            Haberler Eğitim Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta okullar tatil mi? 10 Şubat Perşembe bugün hangi illerde okullar tatil?
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