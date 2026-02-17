Üniversitelerde kontenjanı azaltılacak bölümler: YÖK duyurdu! Hukuk, psikoloji, mimarlık...

Çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim lisans programlarına "ikinci üniversite" kapsamında kayıt için 35 yaş üzeri olma şartı getirildiğini anımsatan Özvar, eğitim fakültesi programlarında, öğretmenliğe kaynak teşkil eden diğer programların kontenjanlarının belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığının kamudaki ve özel sektördeki öğretmen planlamasının dikkate alındığını vurguladı.

Tıp fakültelerinin kontenjanları sabit kaldı

YÖK Başkanı Özvar, hukuk fakültesi kontenjanlarında son yıllarda önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini, 2023-2025 yılları arasında devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanların 15 bin 313'ten 9 bin 821'e düşürüldüğünü belirtti. Devlet üniversitelerinde hukuk fakültesi kontenjanlarındaki azalmanın 4 bin 955, vakıf üniversitelerinde ise 537 olarak gerçekleştirildiğini aktaran Özvar, hukuk programları kontenjanlarında benzer bir azalmanın bu yıl da vakıf üniversitelerinde uygulanacağını söyledi.

Sağlık programlarında beslenme ve diyetetik programının en fazla kontenjanı düşürülen program olduğunu dile getiren Özvar, bu programın kontenjanının 6 bin 922'den 4 bin 24'e indiğini kaydetti.