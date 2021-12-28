Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler son dakika ne zaman kapanacak? Uzaktan eğitim...

Koronavirüs pandemi sürecinde üniversiteler uzaktan eğitim modeli de uygulamıştı. Son günlerde uzaktan eğitime geçilip geçilmeyeceği milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından bu nedenle merak ediliyor. Peki, üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler son dakika ne zaman kapanacak? İşte merak edilenler...
ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu şu şekilde açıklama yaptı:
"İTÜ Mensuplarımızın dikkatine,
Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.
Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir."
Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Final sınavları da online düzenlenecek.
Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini açıkladı.
Diğer üniversitelerden henüz konu hakkında açıklama gelmedi.