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Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci yoğun bir şekilde devam ederken, tercihlerini tamamlayan birçok aday tercih listesinde değişiklik yapma ihtiyacı duyabiliyor. Peki, YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz? 2023 yılında üniversite adaylarına tercih listesinde değişiklik yapma hakkı verildiğini belirtelim, ancak bu değişiklikler için belirlenmiş tarihler arasında yapılmaları gerekmektedir. Tercih değişikliği tarihleri, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu içerisinde duyurulur. Bu tarihler arasında adaylar tercih listesinde yapmak istedikleri değişiklikleri gerçekleştirebilirler. Belirtilen tarihler dışında yapılan değişiklikler kabul edilmez. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 09:54 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 09:59
Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2023?

Hayalindeki üniversiye ve bölüme yerleşebilmek için tercih listesini dikkatlice yapan adaylardan bazıları listesinde değişiklik yapmak istiyor. Peki YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2023? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? Tercihlerini yapan adaylar pişmanlık yaşamamak için bazı tercihlerinde değişiklik yapmak istiyor. Tercih değişikliği için tüm detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS adresş üzerinden alınmaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH YAPTIKTAN SONRA DEĞİŞTİREBİLİR MİYİZ 2021?

YKS tercihi yapıldıktan sonra değişiklik yapılabilmektedir. ÖSYM, adaylara tercihlerinde değişiklik yapmak hakkı vermiştir. Adaylar tercihlerinde düzenleme yapmak için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına şifresi ile giriş yaparak değişiklik yapabilir.

ÜNİVERSİTE TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Adaylar sadece bu tarihlerde tercihlerinde değişiklik yapabilir. Ek tercih döneminde de yine belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkı verilmiştir.

YKS tercihlerinde değişiklik yapmak için adayların tercih listesine giriş yapmaları gerekmektedir.

YKS TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Kayıtları Ne Zaman?

Tercihlerini başarıyla tamamlayan adaylar, bir yükseköğretim kurumuna ve bölümüne yerleştiklerinde üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. Yerleşmeye hak kazanan adayların, kayıt işlemleri için belirtilen belgeleri tamamlayarak ilgili üniversitelere başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedebilirler.

Kayıt İşlemleri ve Belgeler

Elektronik kayıt yapacak adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlerine göre işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Günümüzde birçok üniversite, kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Bu yöntemle kayıt yaptıracak olan adaylar, üniversitelerin duyurularına ve belirtilen tarih aralıklarına dikkat etmelidirler.


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