Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2023?

Hayalindeki üniversiye ve bölüme yerleşebilmek için tercih listesini dikkatlice yapan adaylardan bazıları listesinde değişiklik yapmak istiyor. Peki YKS tercih yaptıktan sonra değiştirebilir miyiz 2023? Üniversite YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? Tercihlerini yapan adaylar pişmanlık yaşamamak için bazı tercihlerinde değişiklik yapmak istiyor. Tercih değişikliği için tüm detaylar haberimizde...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS adresş üzerinden alınmaktadır. Üniversite tercihi yapacak adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

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