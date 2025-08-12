SON DAKİKA
Üniversite ek tercih takvimi 2025: YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın tamamlanıyor. Adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzundaki kurallara uygun şekilde yapabiliyor. İşlemler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 13:06
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025-YKS tercih süreci devam ederken adayların aklındaki en önemli sorulardan biri de ek tercihlerin ne zaman başlayacağı oldu. ÖSYM'nin yayınladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemleri sürüyor. Mevcut tercihler 13 Ağustos 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Ek Tercihler İçin Gözler ÖSYM'de

Ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, her yıl olduğu gibi ek yerleştirme kılavuzunu yerleştirme sonuçlarının ardından duyuracak. Bu kılavuz, ek tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağını ve kontenjan detaylarını içerecek.

Geçen Yılın Takvimi Referans Olabilir

2024'te YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayımlanmıştı. Adaylar 6-11 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini yapmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim bekleniyor. Yani ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde başlaması kuvvetle muhtemel.

Ek Tercihler Kimler İçin Fırsat?

Ek yerleştirme dönemi, ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar için ikinci bir şans niteliğinde. Ayrıca boş kalan kontenjanlar sayesinde farklı bölümler de tercih edilebiliyor.

Sonuç olarak, adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmesi, hem tarihleri kaçırmamak hem de kontenjan durumunu anlık olarak görmek açısından büyük önem taşıyor.

