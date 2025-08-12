Üniversite ek tercih takvimi 2025: YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025-YKS tercih süreci devam ederken adayların aklındaki en önemli sorulardan biri de ek tercihlerin ne zaman başlayacağı oldu. ÖSYM'nin yayınladığı 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda tercih işlemleri sürüyor. Mevcut tercihler 13 Ağustos 2025 saat 23.59'da sona erecek.

Ek Tercihler İçin Gözler ÖSYM'de Ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, her yıl olduğu gibi ek yerleştirme kılavuzunu yerleştirme sonuçlarının ardından duyuracak. Bu kılavuz, ek tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağını ve kontenjan detaylarını içerecek.