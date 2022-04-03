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    • Eğitim
    • 03.04.2022 10:14
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    • 03.04.2022 10:15
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    Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Ödüller nelerdir? Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Ödüller nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bilgi ve kültür yarışması her yıl düzenleniyor ve başarılı olanlara ödüller veriliyor, peki 9. kez düzenlenen Ufka Yolculuk ödüllleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir soruları yer alıyor. Bugün 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen deneme sınavının ardından 1. ve 2. aşama değerlendirme sınavlarının düzenleneceği tarih, sınav soru ve cevapları, sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki Ufka Yolculuk ödülleri nelerdir, kazananlar nelerden faydalanabilecek?

    UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

    Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    UFKA YOLCULUK 1. VE 2. AŞAMA SINAV VE SONUÇ TARİHİ

    2 Nisan bugün deneme sınavı gerçekleşti. 1. aşama online sınav 17-18 Nisan 2022 2. aşama online sınav ise 22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

    Sınav soru ve cevapları 23 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlar ise 3 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

        UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

        Asıl kazancın bilgi olduğu yarışmada ödüller 2. aşama sınav sonuçlarına göre dereceye girenlere geçtiğimiz yıl ödüller verilmişti

        Türkiye genelinde dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreninde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde 1, 2, ve 3. ye laptop ve elektrikli kaykay , 4-10 arası dereceye giren yarışmacılara cep telefonu ve elektrikli kaykay, 11-20 arası dereceye giren yarışmacılara akıllı saat ve bisiklet, 21-50 arası dereceye giren yarışmacılara bisiklet ve bluetooth kulaklık ödülleri verilirken; danışman kategorisinde ise 1.ye 5000 tl, 2.ye 4000 tl, 3.ye 3000 tl, 4.ye 2500 tl, 5.ye 2000 tl, 6-10 arası dereceye girenlere 1500'er tl, 11-20 arası dereceye girenlere ise 1000'er tl para ödülü verildi.
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        Haberler Eğitim Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Ödüller nelerdir? Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
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