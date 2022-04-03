Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Ödüller nelerdir? Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınav sonuçları nasıl öğrenilir soruları yer alıyor. Bugün 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilen deneme sınavının ardından 1. ve 2. aşama değerlendirme sınavlarının düzenleneceği tarih, sınav soru ve cevapları, sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki Ufka Yolculuk ödülleri nelerdir, kazananlar nelerden faydalanabilecek?
UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
UFKA YOLCULUK 1. VE 2. AŞAMA SINAV VE SONUÇ TARİHİ
2 Nisan bugün deneme sınavı gerçekleşti. 1. aşama online sınav 17-18 Nisan 2022 2. aşama online sınav ise 22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.
Sınav soru ve cevapları 23 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlar ise 3 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.