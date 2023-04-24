TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? MEB Telafi eğitim programı nedir, kimler katılabilir? Mahmut Özer son dakika!

(Depremzede öğrencilerin durumu) 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak.

67 bin 25 öğrenci, farklı illerde sınava girme tercihinde bulundular.

45 bin öğretmen atamasına çıktık. Son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. Yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni 11 ildeki restorasyonu yapmak için atayacağız. Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar, 3 yıl boyunca orada görev yapacaklar. Kaynaklarımızın tamamı Eğitim kurumların normalleşmesi için kullanıyoruz.

Öğretmen alımında kullanılan tek yöntem KPSS ile öğretmen alımı. Herkes KPSS'ye girecek ve atamaya başvuracaklar.''