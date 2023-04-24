TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023? MEB Telafi eğitim programı nedir, kimler katılabilir? Mahmut Özer son dakika!

Telafi eğitim olacak mı, ne zaman başlayacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları sonrası gündemde öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrası yeni kararlar alındı. Peki MEB Telafi eğitim programı nedir, kimler katılabilir? İşte 2023 telafi eğitim programı hakkında son dakika bilgiler...
TELAFİ EĞİTİM OLACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?
Son dakika... Deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.
İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...
''Bugün itibariyle tüm ilçelerde eğitim başladı. 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını Telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız.
(Depremzede öğrencilerin durumu) 2. dönem notları düşükse, 1. dönem notları geçerli olacak.
67 bin 25 öğrenci, farklı illerde sınava girme tercihinde bulundular.
45 bin öğretmen atamasına çıktık. Son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. Yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni 11 ildeki restorasyonu yapmak için atayacağız. Sözleşmeli öğretmen olarak başlıyorlar, 3 yıl boyunca orada görev yapacaklar. Kaynaklarımızın tamamı Eğitim kurumların normalleşmesi için kullanıyoruz.
Öğretmen alımında kullanılan tek yöntem KPSS ile öğretmen alımı. Herkes KPSS'ye girecek ve atamaya başvuracaklar.''