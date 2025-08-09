TAKVİM’den dev hizmet! Tercih öncesi son taktikler | Üniversite seçerken ne yapmalı nelere dikkat edilmeli?

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)



NASIL DAVRANMALI

Esin Yılmaz Ashkar yeni sistemde ne yapılması gerekeceğini de şöyle sıraladı: - Tercih listesi hazırlanırken ilk 3–5 tercihin, genelde ulaşmayı çok istediğin ve sıralamana göre az da olsa zorlayıcı olabilecek bölümlerle başlamalı. Örneğin sıralaman 12.000 ise, 10.000– 11.000 civarından başlayan birkaç tercih yazabilirsin. Bu, "hedef" tercihler alanındır. Ulaşman garanti değildir ama ihtimal dışı da değildir. - Sonraki 4–5 tercih, sıralamana yakın; yani 12.000–14.000 bandında, "emniyet" dediğimiz, hem gönlünden geçen hem de yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerler olmalı. Burası senin gerçekçi alanındır. - Son olarak, mutlaka "garanti" tercihler listenin alt kısmında bulunmalı. Bu yıl sıralamalar ve kontenjanlardaki ciddi azalma göz önünde bulundurulduğunda, adayların %40–50 oranında daha aşağı sıralamalara kadar tercih yapmaları oldukça yerinde olur. Çünkü bu yıl listeni kısa tutmak, özellikle devlet üniversitelerindeki azalan kontenjanlar nedeniyle seni açıkta bırakabilir.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)



LİSTENİ SAĞLAM TUT

Esin Yılmaz Ashkar bu yıl tercih yapacak öğrenci sayısının da artacağını hatırlatarak şu bilgileri verdi: "Gelecek yıl kontenjanlar daha da azalır mı kaygısıyla mezuna kalmayı düşünen birçok aday bu yılda tercih yapma eğiliminde. Yani sadece gerçekten yerleşmek isteyenler değil, "bir dursun kenarda" diyenler bile liste yapıyor. Bu da her tercihin altında daha fazla rakip olduğu anlamına geliyor. Bu bilinçle tercih yapmayanlar, "nasıl olsa yerleşemem" diyenler bile senin önünü kesebilir. O yüzden senin listen sağlam olmalı."



İŞTE DOĞRU TAKTİK

Esin yılmaz Ashkar doğru taktikleri de şöyle sıraladı:

- Puanın değil, planın kazandırır.

- Listenin şekli değil, stratejisi önemli.

- Sıralama bazlı değil, sıralama-yoğunluk- kontenjan üçgeninde düşün.

- Blok mantığıyla düşün: İlk bölüm hedef, ortası ihtimal, altı garanti.

- Sıralamanın %40-50 hatta daha aşağısına kadar inmekten çekinme.

- Tercih motorlarının önerilerine kendi değerlendirmelerini eklemeyi unutma.

- Kontenjan düşüşünü sadece sayı değil; yerleşme şansının daralması olarak yorumla.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)



TERCİH SIRASI NASIL OLMALI

- 24 tercih hakkınız var. İster lisans, ister ön lisans... İsterseniz her ikisini birden aynı listede sıralayabilirsiniz. - Listenizi sıralarken en çok istediğiniz bölüm en üstte, en az istediğiniz en altta olmalı. Sistem sıralamaya göre yerleştiriyor, tercihin sırası sizin elinizde ama yerleşme sırası ÖSYM'nin algoritmasına bağlı. Bu yüzden "aman yerleşeyim de, sonra bakarım" diyerek istemediğiniz bir bölümü ilk sıralara koymak büyük bir risk. - Ekranda tercih ettiğiniz programın yanında çıkan özel koşullar butonunu mutlaka tıklayın. Çünkü bazı bölümler için ek puanlar, sağlık raporları, yabancı dil belgeleri, yaş sınırları, hazırlık sınıfı gibi özel şartlar olabilir. Gözünüzden kaçan bir ayrıntı, yerleşseniz bile kayıt olmanıza engel olabilir.



- Ve bir diğer önemli konu: Tercih yapıp yerleşirseniz ama kayıt yaptırmaz ya da gidip okumazsanız, bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız (OBP) yarı yarıya düşer. Bu da size ciddi bir dezavantaj yaratır.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)



TERCİH YAPARKEN MUTLAKA DİKKAT ETMEN GEREKENLER

KONTENJAN DEĞİŞİMLERİNİ İNCELE

Hangi bölümlerde azalma olmuş? Devlet/vakıf farkı ne durumda? Geçen yıl sıralamaya giren adaylarla bu yılki kontenjanı kıyasla. Azalan kontenjan = artan rekabet demek.



BLOK TERCİH MANTIĞIYLA LİSTE OLUŞTUR

İlk tercihlerine hedef bölümlerini koy, sonra sıralamana yakın bölümleri yaz, sonlara ise sıralamandan %40–50 aşağıya kadar in. Bu yıl "kısa liste" risktir.



ŞEHİR Mİ, BÖLÜM MÜ, ÜNİVERSİTE Mİ KARAR VER

Önceliğin ne? Bölüm hedefin çok netse, her şehirde okuyabilirim diyebilirsin. Ama bazı bölümler bazı üniversitelerde çok daha güçlü. Kafandaki dengeyi netleştir.



ÜNİVERSİTEYİ ARAŞTIR

YÖKAK ve YÖK Atlas'ı kullan. Öğretim üyeleri kimler, akademik kadro güçlü mü, yayın sayısı, öğrenci memnuniyeti, mezunlarının başarı durumu nedir? "Adı çok duyulmuş" olmak tek kriter olamaz.



BÖLÜMÜN IŞ OLANAKLARINI SORGULA

O bölüm seni nereye götürüyor? Kamuda atama şansı var mı? Özel sektörde karşılığı ne? Mezunları hangi alanlarda çalışıyor? İşkur raporlarına, üniversitelerin mezun takip sistemlerine mutlaka göz at.



ÜNİVERSİTENİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ORTAMINI DEĞERLENDİR

Ders dışı gelişimin önemli. Öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, kampüs yaşamı, yurtdışı fırsatları, değişim programları, sanat ve spor alanları seni ne kadar besler?



ŞEHRİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR

Yaşam koşulları, barınma imkânı, ulaşım, staj yapabileceğin sektörlerin varlığı çok önemli. Bazı şehirler sadece yaşamak için değil, gelişmek için de avantajlıdır. "MEZUNA KALAYIM MI?" SORUSUNU İÇTENLİKLE CEVAPLA

Bu yıl mezun sayısı arttı çünkü herkes "kontenjanlar daha da azalır mı?" korkusuyla tercih yapıyor. Eğer yeniden hazırlanma gücün varsa, eksiklerini biliyorsan, planlı bir şekilde hazırlanabileceksen mezuna kal. Ama sadece "bu sene puanım kötü" diye değil, "önümüzdeki sene fark yaratacağım" diye karar ver.



ZAMANI VE STRESİ İYİ YÖNET

Tercih süreci son gün aceleciliğiyle değil, adım adım sindirilerek yürütülmeli. Aileni, öğretmenini, danışmanını dinle ama son sözü sen söyle. Kendine güven, net ol.



DUYGUSAL KARARLAR ALMA

Arkadaşınla aynı şehirde olmak, ailenin istediği bölümü yazmak, sadece popüler diye bir tercihte bulunmak... Bunların hepsi seni uzak bir yolda yalnız bırakabilir. İç sesini dinle. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN