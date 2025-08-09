PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

TAKVİM'den dev hizmet! Tercih öncesi son taktikler | Üniversite seçerken ne yapmalı nelere dikkat edilmeli?

YKS sonrası üniversite tercih süresinin sonuna yaklaşılıyor. Bu günlerde ince nüanslar öne çıkıyor. İşte uzmanından öğrencilere altın değerinde son taktikler.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
TAKVİM’den dev hizmet! Tercih öncesi son taktikler | Üniversite seçerken ne yapmalı nelere dikkat edilmeli?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YKS sınavı sonrası puanların açıklanmasıyla tercih dönemi de başladı. Öğrenciler şimdi gitmek istedikleri üniversiteleri listeliyor.

13 Ağustos'ta sona gerecek tercih süresinin de sonuna gelindi. EYED Akademi Kurucusu Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar bu son günlerde ince nüansların çok şey ifade ettiğini söyledi.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (Takvim.com.tr)Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (Takvim.com.tr)

DİKKAT KONTENJANLAR AZALDI
Ashkar, "Üniversite tercih dönemi, klasik bireysel tercihten çok daha fazlasını içeriyor. Bu yılki tercih süreci, kontenjanlardaki radikal azalmalar nedeniyle adayların bilinçli stratejilere ihtiyaç duyduğu bir dönemeç haline geldi. Her seçimde yerini garantilemeye çalışmadan önce, senin sıralaman neyi gösteriyor, hangi kontenjan ne kadar küçüldü, rekabet nasıl şekillendi gibi soruların net yanıtları gerekiyor" dedi.

KRİTİK BİR DÖNEMEÇ
Devlet üniversitelerindeki 4 yıllık programlarda 53 binin, 2 yıllık programlarda 137 binin üzerinde kontenjan silinince, tercihlerin daha stratejik ve rekabetçi hale geldiğini belirten Esin Yılmaz Ashkar, "Tercih dönemi boyunca en çok konuşulan konu, hiç şüphesiz devlet üniversitelerindeki kontenjanlardaki radikal düşüştü. Bu büyük kayıp, özellikle hem lisans hedefleyen adaylar hem de önlisans düzeyinde TYT puanıyla yerleşmeye çalışan öğrenciler için kritik anlam taşıyor. Bu durumla birlikte, devlet üniversitelerine girişin gittikçe zorlaştığını söyleyebiliriz: Daha fazla rekabet, daha sınırlı kontenjan, daha fazla net planlama. Lisans ve önlisans tercihleri artık sadece bir puana değil; sıralama, kontenjan düşüşü ve plan B eksenine kaymak zorunda" dedi.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)

EŞİT AĞIRLIKTA YARIŞ ZORLAŞTI
Bu durumdan en çok etkilenecek grubun eşit ağırlık puan türü ile tercih yapacak öğrenciler olduğunu belirten Ashkar, "Devlet üniversitelerindeki toplam kontenjan azalımının büyük kısmı bu alana ait. Özellikle hukuk, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi popüler bölümlerde kontenjanlar adeta yarıya indi. Bu da beklentiyle başvuran adayların artık daha temkinli, daha hesaplı planlama yapması gerektiğini gösteriyor. Her puan türü için farklı blok stratejileri oluşturmalı, sadece puana değil, aynı zamanda sıralamaya, kontenjana ve rekabet yoğunluğuna bakarak tercih listesini şekillendirmek gerekiyor" dedi.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)

NASIL DAVRANMALI
Esin Yılmaz Ashkar yeni sistemde ne yapılması gerekeceğini de şöyle sıraladı:

- Tercih listesi hazırlanırken ilk 3–5 tercihin, genelde ulaşmayı çok istediğin ve sıralamana göre az da olsa zorlayıcı olabilecek bölümlerle başlamalı. Örneğin sıralaman 12.000 ise, 10.000– 11.000 civarından başlayan birkaç tercih yazabilirsin. Bu, "hedef" tercihler alanındır. Ulaşman garanti değildir ama ihtimal dışı da değildir.

- Sonraki 4–5 tercih, sıralamana yakın; yani 12.000–14.000 bandında, "emniyet" dediğimiz, hem gönlünden geçen hem de yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerler olmalı. Burası senin gerçekçi alanındır.

- Son olarak, mutlaka "garanti" tercihler listenin alt kısmında bulunmalı. Bu yıl sıralamalar ve kontenjanlardaki ciddi azalma göz önünde bulundurulduğunda, adayların %40–50 oranında daha aşağı sıralamalara kadar tercih yapmaları oldukça yerinde olur. Çünkü bu yıl listeni kısa tutmak, özellikle devlet üniversitelerindeki azalan kontenjanlar nedeniyle seni açıkta bırakabilir.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)

LİSTENİ SAĞLAM TUT
Esin Yılmaz Ashkar bu yıl tercih yapacak öğrenci sayısının da artacağını hatırlatarak şu bilgileri verdi: "Gelecek yıl kontenjanlar daha da azalır mı kaygısıyla mezuna kalmayı düşünen birçok aday bu yılda tercih yapma eğiliminde. Yani sadece gerçekten yerleşmek isteyenler değil, "bir dursun kenarda" diyenler bile liste yapıyor. Bu da her tercihin altında daha fazla rakip olduğu anlamına geliyor. Bu bilinçle tercih yapmayanlar, "nasıl olsa yerleşemem" diyenler bile senin önünü kesebilir. O yüzden senin listen sağlam olmalı."

İŞTE DOĞRU TAKTİK
Esin yılmaz Ashkar doğru taktikleri de şöyle sıraladı:
- Puanın değil, planın kazandırır.
- Listenin şekli değil, stratejisi önemli.
- Sıralama bazlı değil, sıralama-yoğunluk- kontenjan üçgeninde düşün.
- Blok mantığıyla düşün: İlk bölüm hedef, ortası ihtimal, altı garanti.
- Sıralamanın %40-50 hatta daha aşağısına kadar inmekten çekinme.
- Tercih motorlarının önerilerine kendi değerlendirmelerini eklemeyi unutma.
- Kontenjan düşüşünü sadece sayı değil; yerleşme şansının daralması olarak yorumla.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)

TERCİH SIRASI NASIL OLMALI
- 24 tercih hakkınız var. İster lisans, ister ön lisans... İsterseniz her ikisini birden aynı listede sıralayabilirsiniz.

- Listenizi sıralarken en çok istediğiniz bölüm en üstte, en az istediğiniz en altta olmalı. Sistem sıralamaya göre yerleştiriyor, tercihin sırası sizin elinizde ama yerleşme sırası ÖSYM'nin algoritmasına bağlı. Bu yüzden "aman yerleşeyim de, sonra bakarım" diyerek istemediğiniz bir bölümü ilk sıralara koymak büyük bir risk.

- Ekranda tercih ettiğiniz programın yanında çıkan özel koşullar butonunu mutlaka tıklayın. Çünkü bazı bölümler için ek puanlar, sağlık raporları, yabancı dil belgeleri, yaş sınırları, hazırlık sınıfı gibi özel şartlar olabilir. Gözünüzden kaçan bir ayrıntı, yerleşseniz bile kayıt olmanıza engel olabilir.

- Ve bir diğer önemli konu: Tercih yapıp yerleşirseniz ama kayıt yaptırmaz ya da gidip okumazsanız, bir sonraki yıl ortaöğretim başarı puanınız (OBP) yarı yarıya düşer. Bu da size ciddi bir dezavantaj yaratır.

Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)Üniversite seçerken bunlara dikkat! Tercih öncesi son taktikler TAKVİM'de! (AA)

TERCİH YAPARKEN MUTLAKA DİKKAT ETMEN GEREKENLER
KONTENJAN DEĞİŞİMLERİNİ İNCELE
Hangi bölümlerde azalma olmuş? Devlet/vakıf farkı ne durumda? Geçen yıl sıralamaya giren adaylarla bu yılki kontenjanı kıyasla. Azalan kontenjan = artan rekabet demek.

BLOK TERCİH MANTIĞIYLA LİSTE OLUŞTUR
İlk tercihlerine hedef bölümlerini koy, sonra sıralamana yakın bölümleri yaz, sonlara ise sıralamandan %40–50 aşağıya kadar in. Bu yıl "kısa liste" risktir.

ŞEHİR Mİ, BÖLÜM MÜ, ÜNİVERSİTE Mİ KARAR VER
Önceliğin ne? Bölüm hedefin çok netse, her şehirde okuyabilirim diyebilirsin. Ama bazı bölümler bazı üniversitelerde çok daha güçlü. Kafandaki dengeyi netleştir.

ÜNİVERSİTEYİ ARAŞTIR
YÖKAK ve YÖK Atlas'ı kullan. Öğretim üyeleri kimler, akademik kadro güçlü mü, yayın sayısı, öğrenci memnuniyeti, mezunlarının başarı durumu nedir? "Adı çok duyulmuş" olmak tek kriter olamaz.

BÖLÜMÜN IŞ OLANAKLARINI SORGULA
O bölüm seni nereye götürüyor? Kamuda atama şansı var mı? Özel sektörde karşılığı ne? Mezunları hangi alanlarda çalışıyor? İşkur raporlarına, üniversitelerin mezun takip sistemlerine mutlaka göz at.

ÜNİVERSİTENİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ORTAMINI DEĞERLENDİR
Ders dışı gelişimin önemli. Öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, kampüs yaşamı, yurtdışı fırsatları, değişim programları, sanat ve spor alanları seni ne kadar besler?

ŞEHRİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR
Yaşam koşulları, barınma imkânı, ulaşım, staj yapabileceğin sektörlerin varlığı çok önemli. Bazı şehirler sadece yaşamak için değil, gelişmek için de avantajlıdır.

"MEZUNA KALAYIM MI?" SORUSUNU İÇTENLİKLE CEVAPLA
Bu yıl mezun sayısı arttı çünkü herkes "kontenjanlar daha da azalır mı?" korkusuyla tercih yapıyor. Eğer yeniden hazırlanma gücün varsa, eksiklerini biliyorsan, planlı bir şekilde hazırlanabileceksen mezuna kal. Ama sadece "bu sene puanım kötü" diye değil, "önümüzdeki sene fark yaratacağım" diye karar ver.

ZAMANI VE STRESİ İYİ YÖNET
Tercih süreci son gün aceleciliğiyle değil, adım adım sindirilerek yürütülmeli. Aileni, öğretmenini, danışmanını dinle ama son sözü sen söyle. Kendine güven, net ol.

DUYGUSAL KARARLAR ALMA
Arkadaşınla aynı şehirde olmak, ailenin istediği bölümü yazmak, sadece popüler diye bir tercihte bulunmak... Bunların hepsi seni uzak bir yolda yalnız bırakabilir. İç sesini dinle.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir
Çanakkale’de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz
Borsa İstanbul
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Dünyanın gözü ABD’de! Beyaz Saray’da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye’den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
Türkiye’den Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planına sert tepki: Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir
Gizli hedef Zhegrova | Fenerbahçe’den sağ kanat için ekonomik formül!
Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir’de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine Kasa yok diye bağırdılar
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan’da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail’de Güvenlik Kabinesi Gazze’nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Dortmund’un yıldızı gelecek
Diyarbakır’dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a gidiyor: Gündem Gazze!
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin’e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt’tan Ayasofya’ya yürüyecek
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık