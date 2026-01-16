Sağlık Bakanlığı’ndan öğrencilere “sağlıklı tatil” rehberi: Ekran süresine dikkat
Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Sağlık Bakanlığı’ndan rehber niteliğinde öneriler geldi. Uyku düzeninin korunması, dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve ekran süresinin sınırlandırılması sağlıklı bir tatil ve okula sorunsuz dönüş için kritik önem taşıyor.
2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.
BAKANLIK "SAĞLIKLI TATİL" ÖNERİLERİNİ LİSTELEDİ
Bu dönemde beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sosyal medya ve ekran süresinin kısıtlanması "Sağlıklı Tatil" için önerilenler arasında yer alıyor.
TATİLDE DÜZEN EKSİKLİĞİ ADAPTASYONU GECİKTİRİYOR
Tatilde iyi alışkanlıkların edinilmesi çocuğa fayda sağlarken temel düzendeki belirgin sapmalar öğrencinin okul düzenine tekrar adapte olmasını geciktirebiliyor.
Okul Çağında Alınacak Önlemler Genel Sağlığı Etkiliyor
Okul çağı, hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma dönemi olduğu gibi; alışkanlıkların da şekillendiği zamandır. Büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği bu dönemde alınacak koruyucu önlemler, çocuğun ileriki yaşlarında, genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağlamaktadır.
Yarıyıl tatili ve ara tatillerde rutin düzenin korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi ise çocuğun okul başarısı açısından da önemlidir.
Yeterli Uyku ve Dengeli Beslenmeye Dikkat
Okul çağı çocuklarının tatil döneminde uyku saatlerini biraz esnetmeleri kabul edilebilir olsa dayaş gruplarına göre yeterli uykuyu (8-10 saat) uyumaları oldukça önemlidir.
Ebeveynler bu süreci çocuklarıyla iletişim halinde planlamalıdır.
GEÇ SAATTE YEMEK YENMEMELİ
Tatil dönemlerinde en yaygın görülen davranış değişikliklerinden biri düzensiz yemek alışkanlığıdır. Özellikle geç saatte yemek yemekten kaçınılmalıdır. Öğün düzeninin sağlanması, kilo kontrolünde ve kronik hastalıkların önlenmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir.
BOL BOL SU İÇMEK ÖNEMLİ
Sağlıklı bir yaşam için su çok önemlidir.
Kafein içeren kahve türleri ve gazlı ve/veya şekerli içecekler yerine su, ayran, süt, kefir, salep gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir.
Ekran Süresi Sınırlandırılmalı
Fiziksel aktivite ruh halini olumlu etkilemekte, stresi azaltmakta ve daha rahat uyumayı sağlamaktadır.
Bu sebeple yarıyıl tatili, çocukların daha hareketli olmaları ve fiziksel aktiviteyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için bir fırsat olarak kullanılabilir.
EKRAN TEKNOLOJİYİ KEŞİF AMAÇLI KULLANILMALI
Öte yandan, çocukların boş zamanlarının çoğunu ekran karşısında geçirme eğiliminde oldukları dikkate alınmalı ebeveynler tarafından süreç kontrol edilmeli ve çocuklar, teknolojiyi keşif ve öğrenme amacıyla kullanmaları konusunda yönlendirilmelidir.