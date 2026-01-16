Sağlık Bakanlığı’ndan öğrencilere “sağlıklı tatil” rehberi: Ekran süresine dikkat

Okul Çağında Alınacak Önlemler Genel Sağlığı Etkiliyor Okul çağı, hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma dönemi olduğu gibi; alışkanlıkların da şekillendiği zamandır. Büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği bu dönemde alınacak koruyucu önlemler, çocuğun ileriki yaşlarında, genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağlamaktadır.

Yarıyıl tatili ve ara tatillerde rutin düzenin korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi ise çocuğun okul başarısı açısından da önemlidir.

Yeterli Uyku ve Dengeli Beslenmeye Dikkat Okul çağı çocuklarının tatil döneminde uyku saatlerini biraz esnetmeleri kabul edilebilir olsa dayaş gruplarına göre yeterli uykuyu (8-10 saat) uyumaları oldukça önemlidir. Ebeveynler bu süreci çocuklarıyla iletişim halinde planlamalıdır.

GEÇ SAATTE YEMEK YENMEMELİ Tatil dönemlerinde en yaygın görülen davranış değişikliklerinden biri düzensiz yemek alışkanlığıdır. Özellikle geç saatte yemek yemekten kaçınılmalıdır. Öğün düzeninin sağlanması, kilo kontrolünde ve kronik hastalıkların önlenmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir.