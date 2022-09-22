PYBS parası hangi aylarda ödenecek? İOKBS 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar oldu 2022?

İOKBS bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda bursluluk parası ne kadar? 2022 bursluluk parası kaç TL? 2022 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.
2022 İOKBS BURS MİKTARI
Eski ismiyle Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS bursu. En yüksek puanı elde eden öğrenciden en düşük puanına göre sıralanır.
En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Hali hazırda 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.
Yıllara Göre Burs Ücretleri;
2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL
2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL
2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL
2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL