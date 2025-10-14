ÖZYES ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2025 ÖZYES ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM , Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih başvurularının elektronik ortamda alınacağını duyurdu. İlk yerleştirme sonuçlarından sonra boş kalan kontenjanlar için yeni bir fırsat sunan bu süreçte adaylar, tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte tercih ekranı!

(Kaynak: AA)

ÖZYES EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 20 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.