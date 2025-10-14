PODCAST CANLI YAYIN

ÖZYES ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2025 ÖZYES ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri Fakültelerine yerleşmek isteyen adaylar için önemli bir dönem başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan duyuruya göre, Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih süreci resmen başladı. İlk yerleştirmelerde istediği programa giremeyen ya da tercih yapmayan adaylar, bu ek yerleştirme dönemiyle bir kez daha şans elde edecek. Peki 2025 ÖZYES ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih başvurularının elektronik ortamda alınacağını duyurdu. İlk yerleştirme sonuçlarından sonra boş kalan kontenjanlar için yeni bir fırsat sunan bu süreçte adaylar, tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. İşte tercih ekranı!

ÖZYES EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 20 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurular, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ais.osym.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

2025 ÖZYES EK TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZYES EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

