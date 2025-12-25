Özel okul zamlarına fren! 2026’da ara ve başlangıç sınıfları için yeni tavan fiyatlar belli oldu

PODCAST CANLI YAYIN

MEB, özel okullara yapılacak zamlarla ilgili oyunu değiştirdi. Ara sınıflarda en fazla yüzde 5 ek artışa izin verilirken, 1, 5 ve 9’uncu sınıflara ilk kez zam sınırı getirildi. Kitap, kırtasiye ve burs kuralları da yeniden düzenlendi. Veliyi koruyan yeni sistem 2026’da devrede.

2026 yılına girmeye sayılı günler kala, 1.6 milyondan fazla velinin en çok merak ettiği konuların başında özel okullara yapılacak zam oranları geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı yönetmelik değişikliğiyle 2026 yılında özel okulların uygulayabileceği zam oranlarına yönelik önemli düzenlemeler getirdi. Daha önce zam artış oranı, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu formül değiştirildi ve veli lehine yeni bir hesaplama yöntemi benimsendi.

Artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Yani hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Ayrıca 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar için de ilk kez zam sınırı getirildi. Kitap, yemek, servis ve burs uygulamalarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. İşte 10 soruda özel okul ücretleriyle ilgili tüm detaylar...

1-Ara sınıflara en fazla Ara ne kadar zam yapılabilir?

Ara sınıflarda en fazla, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 20'lik enflasyon beklentisi gerçekleşirse, ara sınıflarda tavan zam oranı yüzde 21 olacak. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul, bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek.

2-Başlangıç sınıflarında zam oranı ne olacak?

Önceki yıllarda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların ücretlerine yönelik bir sınır bulunmuyordu. Bu durum velilerin en çok tepki gösterdiği konuların başında geliyordu. Yeni düzenlemeyle başlangıç sınıflarında zam oranı da sınırlandı. Buna göre bu kademelerde ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Yüzde 20'lik enflasyon senaryosunda başlangıç sınıflarında en fazla yüzde 30 zam yapılabilecek.

3-Kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretleri nasıl belirlenecek?

MEB, kitap ve kırtasiye ücretlerine yapılacak zamları da sınırlandırdı. Buna göre bu kalemlerde en fazla enflasyon oranı kadar artış yapılabilecek.

4-Yemek ve servis ücretleri ne olacak?

Yemek ücretlerini özel okullar serbestçe belirleyecek. Bu alanda MEB'in herhangi bir yasal düzenlemesi bulunmuyor. Servis ücretlerinde ise yetki belediye meclislerine ait olacak. Yargıtay kararıyla ulaştırma koordinasyon merkezlerinin bu alandaki yetkisi sona erdi.

5-Nasıl burs alınır?

Özel okullar erken kayıt döneminde bursluluk sınavları düzenliyor. Bazı okullarda bu sınavlar başladı, çoğu okul ise şubat ayına kadar sınavlarını tamamlıyor. Sınav sonuçlarına göre öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs imkânı sağlanabiliyor.

6-Yüzde 3'lük burs kontenjanından kimler yararlanabilir?

Özel okullar, bulundukları yılki toplam öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar öğrenciyi ücretsiz okutmakla yükümlü. Şehit ve gazi çocukları ile korunmaya muhtaç çocuklar bu kontenjandan öncelikli olarak yararlanıyor ve yüzde 100 eğitim bursu alıyor. Bu gruplardan başvuru az olması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılabiliyor.

7-Şehit ve gazi çocukları başka hangi burslardan yararlanabilir?

Yeni düzenlemeyle birlikte, yüzde 3'lük kontenjan kapsamında özel okullara yerleşen şehit ve gazi çocukları ile korunmaya muhtaç çocuklar yalnızca eğitim ücretinden değil; yemek, kitap ve kırtasiye ücretlerinden de muaf tutulacak.

8-Erken kayıt indirimi ne kadar?

Özel okullar, yeni eğitim ücretlerini belirledikten sonra ocak-nisan ayları arasında erken kayıt dönemi başlatıyor. Bu dönemde yeni belirlenen ücretler üzerinden yüzde 25'e varan indirimler uygulanabiliyor.

9-Ücretler ne zamana kadar açıklanabilir?

Özel okullar, servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Bu tarihe kadar ücretlerini ilan etmeyen okullar, kayıtlarını bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapmakla yükümlü olacak.

10-Özel okullar belirlenen zam sınırlarına uymazsa ne olur?

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre belirlenen zam sınırlarının üzerinde ücret talep eden özel okullar hakkında veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikâyette bulunabilecek. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi hâlinde okullara idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yasal sınırın üzerinde tahsil edilen ücretlerin velilere iadesi istenebilecek. Kurallara aykırı uygulamaların devam etmesi durumunda okulun kurum açma ve çalışma ruhsatına kadar varan yaptırımlar gündeme gelebilecek.

