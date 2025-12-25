Özel okul zamlarına fren! 2026’da ara ve başlangıç sınıfları için yeni tavan fiyatlar belli oldu

Fotoğraf (AA) 2-Başlangıç sınıflarında zam oranı ne olacak? Önceki yıllarda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların ücretlerine yönelik bir sınır bulunmuyordu. Bu durum velilerin en çok tepki gösterdiği konuların başında geliyordu. Yeni düzenlemeyle başlangıç sınıflarında zam oranı da sınırlandı. Buna göre bu kademelerde ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Yüzde 20'lik enflasyon senaryosunda başlangıç sınıflarında en fazla yüzde 30 zam yapılabilecek.

Fotoğraf (AA) 3-Kitap, kırtasiye ve kıyafet ücretleri nasıl belirlenecek? MEB, kitap ve kırtasiye ücretlerine yapılacak zamları da sınırlandırdı. Buna göre bu kalemlerde en fazla enflasyon oranı kadar artış yapılabilecek.

Fotoğraf (AA) 4-Yemek ve servis ücretleri ne olacak? Yemek ücretlerini özel okullar serbestçe belirleyecek. Bu alanda MEB'in herhangi bir yasal düzenlemesi bulunmuyor. Servis ücretlerinde ise yetki belediye meclislerine ait olacak. Yargıtay kararıyla ulaştırma koordinasyon merkezlerinin bu alandaki yetkisi sona erdi.

Fotoğraf (AA) 5-Nasıl burs alınır? Özel okullar erken kayıt döneminde bursluluk sınavları düzenliyor. Bazı okullarda bu sınavlar başladı, çoğu okul ise şubat ayına kadar sınavlarını tamamlıyor. Sınav sonuçlarına göre öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs imkânı sağlanabiliyor.