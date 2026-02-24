ÖSYM YDUS sorgulama ekranı: YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...
YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12-19 Şubat'ta tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.