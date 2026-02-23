ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?

KIDEMLİ VE UZMAN SEVİYESİNDE POZİSYONLAR

İlanda yer alan kadrolar hem kıdemli hem de uzman düzeyinde teknik rollerden oluşuyor. Buna göre;

1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)

2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)

3 Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)

2 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)

1 İş Analisti

1 Yazılım Test Uzmanı

1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

1 Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı

1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı

1 İş Zekası Uzmanı olmak üzere toplam 14 personel istihdam edilecek.