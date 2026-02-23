ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alım sürecinde mülakat aşaması tamamlandı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, değerlendirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar mülakat sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecek.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi kapsamında yürütülen alım süreci, 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli istihdamına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılan alımda toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli kadrosu için değerlendirme yapıldı.
Mülakatlar 12-16Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Belirlenen takvim doğrultusunda yapılan görüşmelerin ardından sonuçların değerlendirme süreci tamamlandı.
SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK
Adaylar, mülakat sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri,https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
adresi aracılığıyla yapılabilecek.
KIDEMLİ VE UZMAN SEVİYESİNDE POZİSYONLAR
İlanda yer alan kadrolar hem kıdemli hem de uzman düzeyinde teknik rollerden oluşuyor. Buna göre;
1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)
2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)
3 Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)
2 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)
1 İş Analisti
1 Yazılım Test Uzmanı
1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
1 Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı
1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı
1 İş Zekası Uzmanı olmak üzere toplam 14 personel istihdam edilecek.