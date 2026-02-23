PODCAST CANLI YAYIN

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli bilişim personeli alım sürecinde mülakat aşaması tamamlandı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, değerlendirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar mülakat sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi kapsamında yürütülen alım süreci, 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

ÖSYM’nin sözleşmeli bilişim personeli alımında mülakat süreci tamamlandı, sonuçlar erişime açıldı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli istihdamına ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılan alımda toplam 14 sözleşmeli bilişim personeli kadrosu için değerlendirme yapıldı.

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?-3

Mülakatlar 12-16Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Belirlenen takvim doğrultusunda yapılan görüşmelerin ardından sonuçların değerlendirme süreci tamamlandı.

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?-4
SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Adaylar, mülakat sonuçlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri,https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim
adresi aracılığıyla yapılabilecek.

MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları açıklandı! Nereden sorgulanır?-5

KIDEMLİ VE UZMAN SEVİYESİNDE POZİSYONLAR

İlanda yer alan kadrolar hem kıdemli hem de uzman düzeyinde teknik rollerden oluşuyor. Buna göre;

1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)

2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)

3 Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net)

2 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java)

1 İş Analisti

1 Yazılım Test Uzmanı

1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

1 Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı

1 Kıdemli İş Zekası Uzmanı

1 İş Zekası Uzmanı olmak üzere toplam 14 personel istihdam edilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler