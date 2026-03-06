CANLI YAYIN
Geri

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), hafta sonu üç farklı sınav gerçekleştireceğini açıkladı. Cumartesi günü Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapılırken, pazar günü ise İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı uygulanacak.

Giriş Tarihi:
ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ÖSYM tarafından 7-8 Mart 2026 tarihlerinde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleştirilecek.
  • Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 7 Mart Cumartesi saat 10.15'te başlayacak, 8 ilde 10 merkezde 165 dakika sürecek ve 120 soruluk iki bölümden oluşacak.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı 8 Mart Pazar saat 10.15'te 17 ilde 18 merkezde yapılacak, 75 dakika sürecek ve beş farklı kategoride 50'şer soru sorulacak.
  • Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı ilk kez Ankara'da iki oturum halinde yapılacak, ilk oturum 10.15'te 135 dakika, ikinci oturum 14.45'te 120 dakika sürecek.
  • Hafta sonu yapılacak üç sınava toplam 50 bin 488 aday katılacak, sınavlarda 6 bin 858 görevli görev alacak ve sonuçlar 6 Ocak 2026'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların saatleri netleşti. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 7 Mart Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Pazar günü ise İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı farklı oturumlarda uygulanacak.

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi-2

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI CUMARTESİ GÜNÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) cumartesi günü yapılacak.

Sınav, 8 ilde 10 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında 34 bina ve 632 salon kullanılacak.

Sınav saati: 10.15

Binalara son giriş: 10.00

Süre: 165 dakika

Bitiş: 13.00

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi-3

Adaylara iki bölümden oluşan test uygulanacak:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: 42 soru

Alan Bilgisi Testi: 78 soru

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi-4

PAZAR GÜNÜ İSG SINAVI YAPILACAK

Pazar günü düzenlenecek 2025/İSG sınavı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek.

Sınav 17 ilde 18 merkezde yapılacak. Bu sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak.

Sınav saati: 10.15

Binalara son giriş: 10.00

Süre: 75 dakika

Bitiş: 11.30

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi-5

Adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan beş farklı test uygulanacak:

İş Yeri Hekimliği

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

Diğer Sağlık Personeli

Her testte 50 soru yer alacak.

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi-6

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖR YARDIMCILIĞI SINAVI İLK KEZ YAPILACAK

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) ise yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak.

Birinci Oturum

Saat: 10.15

Süre: 135 dakika

Bitiş: 12.30

Alanlar: Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İkinci Oturum

Saat: 14.45

Süre: 120 dakika

Bitiş: 16.45

Alanlar: Maliye ve İktisat

Adaylar ilk oturumda 10.00'dan, ikinci oturumda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor. En yüksek puandan başlayarak 38 kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da mülakata katılabilecek.

ÖSYM hafta sonu üç ayrı sınav düzenleyecek! İşte tarihleri ve oturum bilgisi-7

SONUÇ TARİHİ VE KATILIM BİLGİLERİ

Kaymakamlık ve İSG sınavlarının sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak üç sınava 50 bin 488 adayın katılacağını belirtti. Sınavlarda 192 engelli aday yer alacak. Ek süre hakkı bulunan adaylara:

İSG sınavında 20 dakika

Kaymakamlık sınavında 30 dakika ek süre verilecek.

Ayrıca şehit ve gazilerin yakınları ile gazilerden oluşan 385 aday, sınav ücretinden muaf tutuldu. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda toplam 6 bin 858 görevli görev alacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler