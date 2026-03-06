Sınav 17 ilde 18 merkezde yapılacak. Bu sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖR YARDIMCILIĞI SINAVI İLK KEZ YAPILACAK

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) ise yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak.

Birinci Oturum

Saat: 10.15

Süre: 135 dakika

Bitiş: 12.30

Alanlar: Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İkinci Oturum

Saat: 14.45

Süre: 120 dakika

Bitiş: 16.45

Alanlar: Maliye ve İktisat

Adaylar ilk oturumda 10.00'dan, ikinci oturumda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor. En yüksek puandan başlayarak 38 kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da mülakata katılabilecek.