Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7-8 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların saatleri netleşti. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 7 Mart Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Pazar günü ise İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı farklı oturumlarda uygulanacak.
KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI CUMARTESİ GÜNÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) cumartesi günü yapılacak.
Sınav, 8 ilde 10 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında 34 bina ve 632 salon kullanılacak.
Sınav saati: 10.15
Binalara son giriş: 10.00
Süre: 165 dakika
Bitiş: 13.00
Adaylara iki bölümden oluşan test uygulanacak:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: 42 soru
Alan Bilgisi Testi: 78 soru
PAZAR GÜNÜ İSG SINAVI YAPILACAK
Pazar günü düzenlenecek 2025/İSG sınavı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek.
Sınav 17 ilde 18 merkezde yapılacak. Bu sınav için 73 bina ve 1409 salon kullanılacak.
Sınav saati: 10.15
Binalara son giriş: 10.00
Süre: 75 dakika
Bitiş: 11.30
Adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan beş farklı test uygulanacak:
İş Yeri Hekimliği
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Diğer Sağlık Personeli
Her testte 50 soru yer alacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖR YARDIMCILIĞI SINAVI İLK KEZ YAPILACAK
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) ise yalnızca Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak.
Birinci Oturum
Saat: 10.15
Süre: 135 dakika
Bitiş: 12.30
Alanlar: Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İkinci Oturum
Saat: 14.45
Süre: 120 dakika
Bitiş: 16.45
Alanlar: Maliye ve İktisat
Adaylar ilk oturumda 10.00'dan, ikinci oturumda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayların en az 70 puan alması gerekiyor. En yüksek puandan başlayarak 38 kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da mülakata katılabilecek.
SONUÇ TARİHİ VE KATILIM BİLGİLERİ
Kaymakamlık ve İSG sınavlarının sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak üç sınava 50 bin 488 adayın katılacağını belirtti. Sınavlarda 192 engelli aday yer alacak. Ek süre hakkı bulunan adaylara:
İSG sınavında 20 dakika
Kaymakamlık sınavında 30 dakika ek süre verilecek.
Ayrıca şehit ve gazilerin yakınları ile gazilerden oluşan 385 aday, sınav ücretinden muaf tutuldu. Hafta sonu düzenlenecek sınavlarda toplam 6 bin 858 görevli görev alacak.