ÖSYM sınav takvimi 24-25 Ocak: İşte hafta sonu yapılacak sınavlar...
ÖSYM'nin güncel sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) 2026/1 İngilizce oturumunun hafta sonu gerçekleştirileceği açıklandı. Elektronik ortamda uygulanacak sınav 24 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.
Hafta sonu ne sınavı var?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2026/1 İngilizce, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
e-YDS 2026/1 İngilizce sınavının sonuçları sınavın yapıldığı gün olan 24 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav, elektronik ortamda uygulanacak olup adaylara İngilizce dil yeterliliği ölçümü yapılacak.