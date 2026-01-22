ÖSYM sınav takvimi 24-25 Ocak: İşte hafta sonu yapılacak sınavlar...

ÖSYM'nin güncel sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) 2026/1 İngilizce oturumunun hafta sonu gerçekleştirileceği açıklandı. Elektronik ortamda uygulanacak sınav 24 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.