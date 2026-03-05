ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) için yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini bugünden itibaren edinebilecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-GUY sınavına katılacak adayların bina ve salon atama işlemlerinin bittiğini duyurdu. Kariyer hedefiyle bu sınava başvuran binlerce aday için bekleyiş sona erdi.
BELGELER NEREDEN VE NASIL ALINACAK?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni; 5 Mart 2026 (Bugün) itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile temin edebilecekler.
ADAYLARA ÖNEMLİ HATIRLATMA
Sınav gününde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, adayların giriş belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları ve belgedeki kuralları dikkatle okumaları önem arz ediyor. Daha fazla ayrıntıya ulaşmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir.