ÖSYM erişime açtı: 2026 GUY sınav giriş belgesi sorgulama

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) için yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini bugünden itibaren edinebilecek.

ÖSYM erişime açtı: 2026 GUY sınav giriş belgesi sorgulama
ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) için yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini bugünden itibaren edinebilecek.

ÖSYM, 7 Mart 2026 tarihinde yapılacak Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için yerleştirme işlemlerini tamamladı.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2026-GUY sınavına katılacak adayların bina ve salon atama işlemlerinin bittiğini duyurdu. Kariyer hedefiyle bu sınava başvuran binlerce aday için bekleyiş sona erdi.

Adaylar belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alabilir. Fotoğraf:AA

BELGELER NEREDEN VE NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni; 5 Mart 2026 (Bugün) itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile temin edebilecekler.

Adayların sınav gününde giriş belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları ve belgedeki kuralları dikkatle okumaları gerekiyor.

ADAYLARA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sınav gününde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, adayların giriş belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları ve belgedeki kuralları dikkatle okumaları önem arz ediyor. Daha fazla ayrıntıya ulaşmak isteyen adaylar www.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir.

