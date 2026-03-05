Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 5 Mart 2026 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alabilecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

