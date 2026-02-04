ÖSYM EKPSS başvuruları başlıyor! İşte 2026 EKPSS başvuru ekranı

2026 yılında gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru takvimi netleşti. Kamuda engelli personel olarak görev almak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından yürütülecek sınav için başvuru tarihlerini ve başvuru yöntemlerini araştırıyor. İşte tüm detaylar...

2026 EKPSS başvuruları 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. (Fotoğraf:AA)

2026 EKPSS başvuruları ne zaman alınacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026 EKPSS için başvurular 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 24 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 3-4 Mart 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânı tanınacak.