ÖSYM EKPSS başvuruları başlıyor! İşte 2026 EKPSS başvuru ekranı
2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Kamuda görev almak isteyen adaylar için başvuru ekranı bugün açılıyor. İşte başvuru detayları ve sınav tarihleri...
Hızlı Özet Göster
- 2026 EKPSS başvuruları 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak, geç başvuru ise 3-4 Mart 2026'da yapılabilecek.
- Sınav 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
- Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
- Sınav sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak.
2026 yılında gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru takvimi netleşti. Kamuda engelli personel olarak görev almak isteyen binlerce aday ÖSYM tarafından yürütülecek sınav için başvuru tarihlerini ve başvuru yöntemlerini araştırıyor. İşte tüm detaylar...
2026 EKPSS başvuruları ne zaman alınacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2026 EKPSS için başvurular 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 24 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 3-4 Mart 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânı tanınacak.
EKPSS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, EKPSS başvurularını birden fazla yöntemle gerçekleştirebilecek.
Başvuru işlemleri;
- ÖSYM Başvuru Merkezleri,
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr),
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasıüzerinden yapılabilecek.
EKPSS sınav tarihi ne zaman?
2026 EKPSS, 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınavın ardından adaylar sonuçlarını 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN