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    • Eğitim
    • 01.06.2022 08:20
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    • 01.06.2022 08:32
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    ÖSYM duyurdu: 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı | YKS giriş yerleri belli oldu

    Son dakika haberi! 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ÖSYM duyurdu: Giriş belgeleri erişime açıldı!

    2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.

    YKS GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

    YKS NE ZAMAN?

    2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

        SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
        Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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        Haberler Eğitim ÖSYM duyurdu: 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı | YKS giriş yerleri belli oldu
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