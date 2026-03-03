Ordu'da kar tatili: 4 Mart'ta üç ilçede eğitime ara verildi
Ordu'nun Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 Mart Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi. Valilik, bu ilçelerdeki hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.
diğer illerde henüz resmi bir tatil kararı alınmadı.
Ordu Valiliği, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle 4 Mart 2026 Çarşamba günü üç ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinin tamamında resmi ve özel tüm eğitim kurumları bir gün süreyle tatil edildi.
Açıklamada ayrıca, tatil kararı alınan ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan; hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Meteoroloji verilerine göre bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.
DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?
Şu an itibarıyla Türkiye genelinde Ordu dışında resmi bir tatil açıklaması yapan başka bir valilik bulunmuyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Artvin, Erzurum, Kars ve Malatya başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bu illerdeki öğrencilerin ve velilerin gözü valiliklerden gelecek olası son dakika haberlerine çevrilmiş durumda.