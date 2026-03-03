Ordu'da kar tatili: 4 Mart'ta üç ilçede eğitime ara verildi

Ordu Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle kentin iç kesimindeki üç ilçede okulların 4 Mart günü tatil edildiğini duyurdu. Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe'de eğitime ara verilirken, diğer illerde henüz resmi bir tatil kararı alınmadı.

