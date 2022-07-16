Okulların açılmasına kaç gün var? 2022 MEB Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Şimdilerde yaz tatilinde olan öğrenciler ve velileri okulların okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. Bu noktada Okulların açılmasına kaç gün var? 2022 MEB Okullar ne zaman açılacak? soruları gündeme geldi. Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de uygulanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise Eylül ayının ikinci haftası okullarına başlayacak. İşte takvim...
OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN VAR?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
2022-2023 MEB TAKVİMİ
Yeni dönemde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.