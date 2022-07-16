Okulların açılmasına kaç gün var? 2022 MEB Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Şimdilerde yaz tatilinde olan öğrenciler ve velileri okulların okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. Bu noktada Okulların açılmasına kaç gün var? 2022 MEB Okullar ne zaman açılacak? soruları gündeme geldi. Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de uygulanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise Eylül ayının ikinci haftası okullarına başlayacak. İşte takvim...