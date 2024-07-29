’Okullar ekim ayında mı açılacak?’ sorusu netleşti! MEB’den jet yaz tatili kararı; Dersler geç mi başlıyor? 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıflar...

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 'nın daha önce ilan ettiği çalışma takvimine göre okulların 9 Eylül'de açılması planlandı. Peki, okullar ekim ayında mı açılacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce ilan ettiği çalışma takvimine göre okulların 9 Eylül'de açılması planlanmaktadır. Eğitim müfredatındaki yenilikler ve kayıt sistemindeki değişiklikler sebebiyle okulların geç açılması hakkında herhangi bir resmi karar ya da duyuru bulunmamaktadır.