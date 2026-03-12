Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarına yapay zeka, dijital içerik üretimi, medya okuryazarlığı ve Türk eğitim düşüncesi gibi konularda eğitim verilecek.

Eğitim programı 13 Nisan'da başlayacak ve 10'ar haftalık 4 dönemden oluşacak.

İlk aşamada yaklaşık 10 bin öğretmen adayına eğitim verilmesi planlanıyor.

Program kapsamında Farabi, İbn Sina, Gazali, Ziya Gökalp, Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un düşünce geleneği öğretmen adaylarına aktarılacak.

Uygulamalı dersler ilk üç dönem haftada bir gün, dördüncü dönem ise tamamen uygulama şeklinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen adaylarına verilecek eğitimi programı, öğretmen yetiştirme modelinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yeni sistemle öğretmen adayları göreve başlamadan önce kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçecek. Program yalnızca klasik pedagojik derslerden oluşmuyor. Eğitimde yapay zekâ, dijital içerik üretimi, veri temelli ölçme ve değerlendirme, medya okuryazarlığı ve Türk eğitim düşüncesi gibi çok sayıda başlık öğretmen adaylarının eğitim programına dahil edildi. Eğitimler 13 Nisan'da başlayacak.

Milli Eğitim Akademisi'nde yapay zeka eğitim programı ile öğretmen adaylarına eğitim verilecek. HEDEF: ÇOK YÖNLÜ ÖĞRETMEN

programın temel amacı, öğretmen adaylarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hem akademik hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirmek. Bu kapsamda öğretmen adaylarına öğretim programlarını doğru yorumlama, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre öğretim planlama ve öğrenme süreçlerini veri temelli analiz edebilme becerileri kazandırılması hedefleniyor.