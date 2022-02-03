Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, yürürlüğe girdi mi? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri...

Son dakika haberi! Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştı. Binlerce kişinin heyecanla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin yasalaşması sonrası bir çok soru gündeme geldi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, yürürlüğe girdi mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri nelerdir? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak. İşte detaylar...
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Son dakika haberine göre tüm öğretmenleri ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi. Buna göre Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı 2023 yılında yürürlüğe girecek. Peki neler değişecek? Öğretmenleri neler bekliyor?
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.
10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.
Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.
Uzman öğretmenlik sınav tarihleri hakkında ise henüz bir duyuru yapılmadı.
BAŞÖĞRETMENE 2 BİN TL İLAVE MAAŞ
10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.
Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.