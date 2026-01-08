Öğrencilere 5 maddede sınav kazandıran taktikler!
Sınav yolculuğunda “stratejik dönüşüm” zamanı... Eğitimci Esın Yılmaz Ashkar, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmasının formülünü TAKVİM'e anlattı: "Sınavlara rastgele çalışarak değil; ölçülebilir, analiz edilmiş ve stratejik adımlarla mümkün.”
Eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmasının çok önemli detaylardan geçtiğini söyledi. TAKVİM'e çok özel açıklamalar yapan Ashkar, "Yeni yıl geldi... Sınav grubu öğrencilerinin ve ailelerinin zihninde tek bir soru yankılanıyor: "Yolun yarısı bitti, bunca iş yetişir mi?" Bir eğitimci olarak çok net söylüyorum: Kalan süre, doğru bir mühendislikle bakıldığında sadece "yeterli" değil, aynı zamanda büyük bir sıçrama için "ideal" bir zamandır. Ancak bu sıçrama, rastgele çalışarak değil; ölçülebilir, analiz edilmiş ve stratejik adımlarla mümkündür" dedi. Çalışma motivasyonunun önemine dikkat çeken Ashkar bu konuda çok önemli formülleri sıraladı: İşte motivasyonunuzu "gazla" değil, "sonuçla" besleyecek yeni nesil çalışma reçetesi:
1-ANALİZ
Hatanın köküne in, zamanı boşa harcama
Eğer ölçemiyorsanız onu geliştiremezsiniz. Bir deneme sonrası "şu kadar netim var" deyip geçmek, boşa zaman harcamaktır. Yanlışlarınızın dilini çözmelisiniz:
Bilgi Eksiği: "Bunu hiç görmedim" diyorsanız; tek kaynak yetmez. En az 3 farklı kaynaktan konuya tekrar çalışmalı, aynı soruyu tekrar çözmeye odaklanmalı ve "Anladım" dediğiniz an soru yağmuruna başlamalısınız.
Yöntem Hatası: Bilmenize rağmen yapamadıysanız, soru türü eksiğiniz vardır. Aynı konuya ait farklı kaynaklardan, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözerek bakış açınızı genişletin.
Dikkat Hatası: Bu sadece "dalgınlık" değildir. Okuma becerileri zayıfsa dikkat hataları artar.
Çözüm: Daha ağır, profesyonel dille yazılmış metinler ve akademik kitaplarla okuma antrenmanları yaparak zihni zorluğa alıştırmaktır.
2-ZAMAN YÖNETİMİ
Hayatın her anına yedirin
Zaman yönetimi sadece masada başlanan bir şey değildir; bir yaşam becerisidir. Öğrencinin gün içinde neye ne kadar süre harcadığını ölçebilir duruma gelmesi gerekir. Planlar "uygulanabilir" olmalı ve öğrenciye mutlaka nefes alacak alan bırakmalıdır. Dijitalden (sosyal medya, oyun vb.) uzak durmak bu noktada kritiktir; çünkü dijital gürültü hem uykuyu bozar hem de öğrenilen bilgilerin kalıcılığını azaltır.
3- GÖRSEL BAŞARI TAKİBİ
Kanban yöntemi
Netlerinizi artıracak olan şey "çok çalışmak" değil, "eksikleri kapatmaktır". Deneme analizlerinden çıkan eksik konularınızı bir liste haline getirin ve şu tabloyu (Kanban) oluşturun:
YAPILACAKLAR (Eksik Konular)
YAPIYORUM (Şu an Odaklandığım) YAPTIM
Bu tabloyu duvara asın. Bir konunun "Bitti" sütununa geçmesi, başarının somut kanıtıdır ve en büyük motivasyon kaynağıdır.
4-STRATEJİK OKUMA VE DERİNLEŞME
Okuduğunu anlamak, sınavın tüm branşlarını etkileyen bir anahtardır. Zor metinlerde durup; "Bu metin ne dedi? Neyi savundu? Sonuç ne?" sorularını sormayı alışkanlık edinin. Kendi sorularınızı metinden türetin. Zihni ne kadar derinleştirirseniz, sınav anındaki stresli okumalarda o kadar az hata yaparsınız.
5-MOTİVASYON BEKLEMEYİN
Çoğu öğrenci çalışmak için "motive olmayı" bekler. Oysa motivasyon beklerken gelen bir şey değil, çalışırken üretilen bir yan üründür. Kimse sadece "gazla" başarılı olmamıştır. Gerçek başarı; kontrolsüz emekten değil, ölçülebilir sonuçtan doğar.
ÖĞRENCİNİN BİRİNCİ HEDEFİ: Günü ve günlük planı tamamlamak.
İKİNCİ HEDEFİ: Kendi dünkü performansını geçmek.
EBEVEYNLERE GÖREV DÜŞÜYOR
Elbette bu formüllerin başarılı uygulanmasında ebeveynlere de çok önemli görevlerin düştüğünü belirten eğitimci Esin Yılmaz Ashkar, "Mutlaka alan açmalısınız. Peki bu alan nedir? Kıyaslama başarının en büyük düşmanıdır. Ebeveyn olarak göreviniz, öğrencinin neyi yapıp yapamadığını size dürüstçe anlatabileceği güvenli bir alan açmaktır. Planı bir profesyonelle, öğretmeniyle veya sizinle yapabilir; ama o planın içinde spor, sanat ve sosyalleşme gibi "nefes alanları" mutlaka olmalıdır. En güçlü dönüşüm noktası, "dünden daha iyisini yapmaya karar verdiğin" andır. Kalan sürenin stresine değil, yapılacak işlerin planına odaklanın. Unutmayın; dünden iyisini yapan, yarını kazanır" diye konuştu.