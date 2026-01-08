Öğrencilere 5 maddede sınav kazandıran taktikler!

Fotoğraf (AA)

3- GÖRSEL BAŞARI TAKİBİ

Kanban yöntemi

Netlerinizi artıracak olan şey "çok çalışmak" değil, "eksikleri kapatmaktır". Deneme analizlerinden çıkan eksik konularınızı bir liste haline getirin ve şu tabloyu (Kanban) oluşturun:

YAPILACAKLAR (Eksik Konular)

YAPIYORUM (Şu an Odaklandığım) YAPTIM

Bu tabloyu duvara asın. Bir konunun "Bitti" sütununa geçmesi, başarının somut kanıtıdır ve en büyük motivasyon kaynağıdır.