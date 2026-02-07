ÖGG 119. dönem sınav takvimi: 2026 Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav saati

Silahlı özel güvenlik adayları, 100 genel ve 25 silah bilgisi sorusundan oluşan sınava 150 dakika süreyle katılacak.

ÖGG SINAVI NASIL UYGULANACAK?

Silahlı özel güvenlik adayları için sınav süresi: 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu olmak üzere toplam 150 dakika olarak belirlendi. Silahsız sınava katılacak adaylara yalnızca 100 genel soru yöneltilecek ve sınav süresi 120 dakika olacak. Silah farkı sınavına girecek adaylar ise sadece 25 silah bilgisi sorusunu yanıtlayacak ve bu sınav için 30 dakika süre tanınacak. Adaylara ek süre verilmeyecek.

Sınav salonuna giren adaylar, ilk 30 dakika ile son 20 dakika içerisinde salondan çıkamayacak. Genel sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek ve her soru 1 puan olarak değerlendirilecek. Toplam puan 100 üzerinden hesaplanacak. Aynı soru grubuna sahip adayların yan yana veya art arda oturmasına izin verilmeyecek.

Silah farkı sınavında ise çoktan seçmeli 25 silah bilgisi sorusu sorulacak. Bu sınavda her soru 2 puan değerinde olacak ve değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Silah farkı eğitimi alan adaylar yalnızca silah bilgisi sorularını cevaplayacak.