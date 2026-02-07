ÖGG 119. dönem sınav takvimi: 2026 Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav saati
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ile 95. Yenileme Eğitimi Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan sınav kılavuzu yayımlandı.
- Sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise 24 Şubat 2026'da yayımlanacak.
- Silahlı özel güvenlik adayları 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu olmak üzere toplam 150 dakika sürede sınava girecek.
- Silahsız sınava katılacak adaylar 100 genel soruyu 120 dakikada, silah farkı sınavına girecekler ise 25 soruyu 30 dakikada cevaplayacak.
- Genel sınavda her soru 1 puan değerinde 100 puan üzerinden, silah farkı sınavında ise her soru 2 puan değerinde 50 puan üzerinden değerlendirilecek.
Özel güvenlik temel veya yenileme eğitimini bitiren adaylar, ilgili sınava katılma hakkı kazanıyor. Peki Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı saat kaçta başlıyor? İşte sınav bilgileri...
ÖGG 119. DÖNEM SINAV TARİHİ
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ile 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.
SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖGG yazılı sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının, 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
ÖGG SINAVI NASIL UYGULANACAK?
Silahlı özel güvenlik adayları için sınav süresi: 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu olmak üzere toplam 150 dakika olarak belirlendi. Silahsız sınava katılacak adaylara yalnızca 100 genel soru yöneltilecek ve sınav süresi 120 dakika olacak. Silah farkı sınavına girecek adaylar ise sadece 25 silah bilgisi sorusunu yanıtlayacak ve bu sınav için 30 dakika süre tanınacak. Adaylara ek süre verilmeyecek.
Sınav salonuna giren adaylar, ilk 30 dakika ile son 20 dakika içerisinde salondan çıkamayacak. Genel sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek ve her soru 1 puan olarak değerlendirilecek. Toplam puan 100 üzerinden hesaplanacak. Aynı soru grubuna sahip adayların yan yana veya art arda oturmasına izin verilmeyecek.
Silah farkı sınavında ise çoktan seçmeli 25 silah bilgisi sorusu sorulacak. Bu sınavda her soru 2 puan değerinde olacak ve değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacak. Silah farkı eğitimi alan adaylar yalnızca silah bilgisi sorularını cevaplayacak.