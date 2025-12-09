2026 sömestr takvimi yaklaşırken, öğrenciler ve veliler de yarıyıl tatilinin başlangıcına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim dönemi planlamasını paylaşmasının ardından gözler, karnelerin verileceği güne ve 15 tatilin başlangıç dönemine çevrildi. İşte okulların tatil günleri...