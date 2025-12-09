Ocak yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte 2026 karne tarihi
Öğrenciler ile velilerin gözü 2026 Ocak yarıyıl tatili takvimine çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim yılına ilişkin tatil düzenini ve resmi tatil günlerini duyururken, en çok merak edilen konu ise sömestrin ne zaman başlayacağı oldu. İşte karne gününe ve 15 tatilin başlangıç tarihi!
2026 sömestr takvimi yaklaşırken, öğrenciler ve veliler de yarıyıl tatilinin başlangıcına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim dönemi planlamasını paylaşmasının ardından gözler, karnelerin verileceği güne ve 15 tatilin başlangıç dönemine çevrildi. İşte okulların tatil günleri...
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili bu yıl 19 - 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrenciler karnelerine 16 Ocak Cuma günü kavuşacak ve bu tarihten itibaren sömestr tatiline girmiş olacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü yeniden başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 16 - 20 Mart tarihleri arasında uygulanacak.