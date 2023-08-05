O detay mühim! YKS tercihi yapan adaylara uyarı geldi! Kaçıran yanacak! Saat 23.59’da...

27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos. Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyen yüzbinlerce aday 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT-AYT-YDT testlerini çözdü. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklandı. Gözler şimdi YKS tercih sonuçlarında. Yapılan son duyuruya göre o detayın atlanmaması gerekiyor. İşte son gelişmeler...
YKS 2023 TERCİHLERİ İÇİN KRİTİK SAAT!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) tercihleri 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri saat 23.59'da sona erecek.
Adayların aksilikleri karşı işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.
YKS tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden yapılıyor.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS tercih sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra 28 Ağustos'tan önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.