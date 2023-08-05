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O detay mühim! YKS tercihi yapan adaylara uyarı geldi! Kaçıran yanacak! Saat 23.59'da...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri, adaylara önemli bir duyuruyla açıklandı. Bu önemli detayı kesinlikle göz ardı etmeyin! Üniversite tercihleri, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Tercih süreci halen devam ederken, adaylar için son dakika bilgileri büyük bir ilgiyle takip edilmekte.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 10:28 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 10:28
O detay mühim! YKS tercihi yapan adaylara uyarı geldi! Kaçıran yanacak! Saat 23.59’da...

27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos. Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyen yüzbinlerce aday 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT-AYT-YDT testlerini çözdü. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklandı. Gözler şimdi YKS tercih sonuçlarında. Yapılan son duyuruya göre o detayın atlanmaması gerekiyor. İşte son gelişmeler...

YKS 2023 TERCİHLERİ İÇİN KRİTİK SAAT!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) tercihleri 8 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek. Tercih işlemleri saat 23.59'da sona erecek.

Adayların aksilikleri karşı işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.

YKS tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden yapılıyor.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS tercih sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra 28 Ağustos'tan önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ve elektronik kayıtların ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!


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