O detay mühim! YKS tercihi yapan adaylara uyarı geldi! Kaçıran yanacak! Saat 23.59’da...

27 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos. Hayalindeki üniversiteye yerleşmek isteyen yüzbinlerce aday 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT-AYT-YDT testlerini çözdü. Sonuçlar ise 20 Temmuz'da açıklandı. Gözler şimdi YKS tercih sonuçlarında. Yapılan son duyuruya göre o detayın atlanmaması gerekiyor. İşte son gelişmeler...