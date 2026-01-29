MSÜ başvurusunda bugün son gün! 2026 MSÜ sınav ücreti ve ÖSYM başvuru ekranı

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında geç başvuru fırsatı da belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 tarihinde alınacak. İşte başvuru ücreti ve sınav tarihi…

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, MSÜ başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebileceği gibi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak da yapabilecek.

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.