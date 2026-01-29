MSÜ başvurusunda bugün son gün! 2026 MSÜ sınav ücreti ve ÖSYM başvuru ekranı
ÖSYM takvimine göre 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvurularında bugün son gün. 5 Ocak 2026’da başlayan başvuru süreci 29 Ocak 2026 itibariyle sona ererken, sınava katılmak isteyen adayların MSÜ sınav ücretini yatırarak işlemlerini ÖSYM’nin resmi başvuru ekranı üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Başvuru süresini kaçıran adaylar için 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında geç başvuru fırsatı da belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 tarihinde alınacak. İşte başvuru ücreti ve sınav tarihi…
MSÜ BAŞVURUSUNDA BUGÜN SON GÜN
MSÜ başvurularında sona gelindi. 2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavı için başvuru süreci 29 Ocak 2026 itibarıyla bugün tamamlanıyor.
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, MSÜ başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden gerçekleştirebileceği gibi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak da yapabilecek.
2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.
MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı MSÜ sınavına başvuracak adayların ödemesi gereken sınav ücreti 700 TL olarak belirlendi.
2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.