SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! MEB ara tatil tarihleri belli oldu! Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında ''Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.'' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu. Okullarda eğitim gören öğrenciler şimdi ara tatili beklemeye koyuldu. Konuya ilişkin takvim yayınlandı. İşte MEB ara tatil tarihleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Eylül 2023, 10:10 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:07
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! MEB ara tatil tarihleri belli oldu! Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Okullarda 4 gün okul 3 gün tatil iddiası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kesin bir dille reddedilirken, tatil detayı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi Eylül ayında derslerine başladı. Sınavlar yaklaşırken bir yandan da ara tatil tarihleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! O tarihlerde tatil yapılacak! Anaokulu + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12. sınıfları ilgilendiriyor. O tarihler geldiği an okullar kapanacak. İşte detaylar...

OKULLAR O TARİHTE TATİL OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 yılı çalışma takvimine göre 13-17 Kasım'ta birinci ara tatil yapılacak. Öğrenciler 11 Kasım Cumartesi itibariyle ara tatile başlayacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil olacak. 20 Kasım Pazartesi günü de dersler kaldığı yerden devam edecek.

MEB 2023-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

🔔1.dönem başlangıcı 11 Eylül 2023
🔔13-17 Kasım 2023 birinci ara tatil
🔔22 Ocak-2 Şubat yarıyıl (sömestr) tatili
🔔5 Şubat 2024 İkinci dönem başlangıcı
🔔8-12 Nisan ikinci ara tatil
🔔14 Haziran 2024 Eğitim öğretim yılı kapanışı

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 4 gün okul konusunda şu açıklamaları yaptı;

"Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz.'

Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan Gazze’den getirilen hastaları ziyaret etti
SON DAKİKA I Türkiye’den Netanyahu’nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Performansın mobilite ile buluşması Casper Nirvana x600
SON DAKİKA