Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! MEB ara tatil tarihleri belli oldu! Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Okullarda 4 gün okul 3 gün tatil iddiası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kesin bir dille reddedilirken, tatil detayı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi Eylül ayında derslerine başladı. Sınavlar yaklaşırken bir yandan da ara tatil tarihleri gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! O tarihlerde tatil yapılacak! Anaokulu + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12. sınıfları ilgilendiriyor. O tarihler geldiği an okullar kapanacak. İşte detaylar...
OKULLAR O TARİHTE TATİL OLACAK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 yılı çalışma takvimine göre 13-17 Kasım'ta birinci ara tatil yapılacak. Öğrenciler 11 Kasım Cumartesi itibariyle ara tatile başlayacak. Hafta sonlarının da sayılmasıyla toplam 9 gün tatil olacak. 20 Kasım Pazartesi günü de dersler kaldığı yerden devam edecek.
MEB 2023-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
🔔1.dönem başlangıcı 11 Eylül 2023
🔔13-17 Kasım 2023 birinci ara tatil
🔔22 Ocak-2 Şubat yarıyıl (sömestr) tatili
🔔5 Şubat 2024 İkinci dönem başlangıcı
🔔8-12 Nisan ikinci ara tatil
🔔14 Haziran 2024 Eğitim öğretim yılı kapanışı