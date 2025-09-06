Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor! 56 yenilik yolda...

KİTAPLARI DENETLEYECEĞİZ: Özel okul lara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken, neden özel okullar ilave olarak ders kitabı ücreti adıyla velilerden kitap ücreti alıyor? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu yıl yönetmelikte bunu da hüküm altına aldık. Bunun denetimini yapacağız. Bu konuda da özel okullara yaptırım uygulayacağız.

ÖĞRETMEN ATAMALARI: Hiçbir dönem hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz.

Yeni eğitim-öğretim yılı yeniliklerle başlıyor (İHA)

İSTANBUL'A SAAT AYARI

Her yıl okulların açılacağı ilk günün heyecanının yaz aylarında rahatlayan trafik düzeninin yeniden artması nedeniyle kaosa dönüştüğünü dile getiren Tekin, "Geçtiğimiz yıl da benzeri bir uygulama başlatmıştık. Bu yıl da İstanbul'da pazartesi gününe mahsus okullarımızı sabah 10.00, bitiş saatini de 15.00 olarak planladık. Diğer büyükşehirlerdeki il müdürü arkadaşlarımız da valiliklerle koordineli bir biçimde bunu yapabilirler" dedi.

Bakan Tekin, Pazartesi günü itibarıyla bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte Anadolu'yu öğretmenlerle sohbet etmek üzere dolaşmaya başlayacaklarını söyledi.