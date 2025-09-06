PODCAST CANLI YAYIN
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor! 56 yenilik yolda...

Yeni eğitim-öğretim yılının 56 yenilikle başlayacağını söyleyen Bakan Tekin, bağıştan özel okul ücretine, kıyafetten kitaba, öğretmen maaşlarına kadar okulları yakından takip ettiklerini söyledi.

Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına 56 yenilikle başlayacaklarını söyledi. AA Editör Masası'na konuk olan Yusuf Tekin, üniformadan bağış parasına, servis ücretlerinden zorunlu eğitim süresine kadar öğrencileri ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu:

DERS YILI 56 YENİLİKLE BAŞLIYOR: Bu yıl "Her çocuğumuz bir fidan ilk dersimiz Yeşil Vatan" mottosuyla başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız eğitim öğretim yılımızın açılışını yapacak.

KIYAFETLER İSTENEN YERDEN ALINACAK: Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz oturup okulun kıyafetinin tanımlamasını yapacak. Herhangi bir markayı, alışveriş sitesini ya da alışveriş merkezini tanımlamaksızın bunu yapacak. Veli çocuğunu okula kaydettiğinde 4 yıl kıyafet değişmeyecek.

ZORUNLU BAĞIŞ ALINAMAZ: Okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Öğrencilerimizden ve velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaşın.

VELİLERE UYARI: Özel okullardan hizmet satın alan velilerimiz ve öğrencilerimiz ödemeleri bankacılık işlemleri üzerinden yapsın ki biz de takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim.

SERVİS ÜCRETLERİ BELEDİYELERİN İNİSİYATİFİNDE: Servis ücretlerine ilişkin yetki büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Onların domine ettiği bir komisyon tarafından belirleniyor. Orada artışlarla ilgili sadece görüşümüzü ifade edebiliyoruz.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ: 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu. Yasa yapıcılara öneride bulunmadan önce biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak karar almak durumundayız. O kararımızı aldığımızda paylaşırız.

HAYALET SINIFLARA KAPATMA: Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık.

ÜCRETLERİ TAKİPTEYİZ: Özel okul ücretlerini genel müdürlüğümüz sürekli takip ediyor. Yönetmelikte tanımladığımız enflasyon farkından daha fazla ücret talep edenlere hemen soruşturmamızı açıyoruz.

KİTAPLARI DENETLEYECEĞİZ: Özel okullara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken, neden özel okullar ilave olarak ders kitabı ücreti adıyla velilerden kitap ücreti alıyor? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu yıl yönetmelikte bunu da hüküm altına aldık. Bunun denetimini yapacağız. Bu konuda da özel okullara yaptırım uygulayacağız.

ÖĞRETMENLERİN YANINDAYIZ: Kendilerine düşük ücret verildiğini düşünen öğretmenler varsa genel müdürlüğümüze başvurursa arkadaşlar denetim yapar. Hiçbir öğretmen arkadaşımızın özel okullarda emeğinin sömürülmesine asla müsaade etmeyiz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI: Hiçbir dönem hiçbir branşa pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadık. Branşlarla ilgili tercihlerimizi tamamen bilimsel kriterlere göre tanımlıyoruz.

İSTANBUL'A SAAT AYARI

Her yıl okulların açılacağı ilk günün heyecanının yaz aylarında rahatlayan trafik düzeninin yeniden artması nedeniyle kaosa dönüştüğünü dile getiren Tekin, "Geçtiğimiz yıl da benzeri bir uygulama başlatmıştık. Bu yıl da İstanbul'da pazartesi gününe mahsus okullarımızı sabah 10.00, bitiş saatini de 15.00 olarak planladık. Diğer büyükşehirlerdeki il müdürü arkadaşlarımız da valiliklerle koordineli bir biçimde bunu yapabilirler" dedi.

Bakan Tekin, Pazartesi günü itibarıyla bakan yardımcıları ve genel müdürlerle birlikte Anadolu'yu öğretmenlerle sohbet etmek üzere dolaşmaya başlayacaklarını söyledi.

