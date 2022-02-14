Kanunun çıkmasıyla artık Türkiye'nin, eğitimde son 20 yılda gelmiş olduğu noktayı öğretmenlere has bir kanunla da taçlandırmış olduğunu ifade eden Özer, "Bu gelişme, Türkiye'de eğitim tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır, çok önemli bir tarihi adımdır. Böylece Türkiye, öğretmenlerine yönelik özel kanunu olan OECD ülkeleri arasına da girmiş oldu. Bu, hükümetimizin öğretmenlere vermiş olduğu değerin çok önemli bir göstergesidir ve bu kanunun diğer meslek gruplarına göre önce çıkmış olması da hakikaten üzerinde durulmayı hak eden çok önemli bir adımdır.

Ben kanunun tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sadece bu süreçteki desteklerinden dolayı değil eğitimle ilgili her türlü desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem şahsım, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.