Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanması ve kanuna dayanarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağına ilişkin açıklama yaptı.
Kanunun 1960'lı yıllardan 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren, öğretmenlerin ve eğitim camiasının 60 yıllık, en büyük özlemi olduğunu ifade eden Özer, "Dün gece itibarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve böylece 60 yıllık özlem de sona ermiş oldu." dedi.
Kanunun çıkmasıyla artık Türkiye'nin, eğitimde son 20 yılda gelmiş olduğu noktayı öğretmenlere has bir kanunla da taçlandırmış olduğunu ifade eden Özer, "Bu gelişme, Türkiye'de eğitim tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır, çok önemli bir tarihi adımdır. Böylece Türkiye, öğretmenlerine yönelik özel kanunu olan OECD ülkeleri arasına da girmiş oldu. Bu, hükümetimizin öğretmenlere vermiş olduğu değerin çok önemli bir göstergesidir ve bu kanunun diğer meslek gruplarına göre önce çıkmış olması da hakikaten üzerinde durulmayı hak eden çok önemli bir adımdır.
Ben kanunun tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sadece bu süreçteki desteklerinden dolayı değil eğitimle ilgili her türlü desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem şahsım, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Özer, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ve sürece destek veren tüm milletvekillerine, kanuna yapıcı eleştiri getiren tüm paydaşlara da şükranlarını sundu.
Yönetmelik taslağı öğretmenlerin ve eğitim camiasının görüşünü almak üzere askıya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yönetmelik sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, şu bilgileri paylaştı:
"Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' adresinden hazırlamış olduğumuz yönetmelik taslağını tüm kamuoyu ile paylaştık. Yönetmelik, ağırlıklı olarak adaylık kaldırma sınavı yerine aday öğretmenlerin gelişim destekli süreçleri, uzman öğretmenlikle ilgili düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve başöğretmenlikle ilgili süreçlerin nasıl olacağı gibi kanunda detaya ihtiyacı olan süreçleri tanımlayan çerçeve bir yönetmelik olacak ve ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr adresinden de tüm paydaşlarımızın bu yönetmeliğin mevcut durumuna ilişkin görüş bildirebilmeleri için askıya çıkardık.