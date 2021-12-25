Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Eğitimde yeni bir model devreye girdi

Bakan Özer, yeni dönemin başladığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi mesleki eğitimde bu düzenleme ile artık yeni bir dönem başlıyor. Özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli fırsatlar ortaya çıkmış oldu. İş gücü piyasasında aranan elemanın bulunamaması diye bir mazeretin geçerliliği artık kalmadı. Bu düzenleme vesilesi ile eğitimin tüm alanlarında bizlere sürekli destek olan ve özellikle mesleki eğitimin çok daha güçlü hale gelmesi için desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Başkanlığı ve milletvekillerimize, bu düzenleme nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.