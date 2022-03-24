Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: İlk defa kız çocukların okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti

Milli Eğitim Bakanı Özer, Samsun'da valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kente eğitim yatırımları hakkında değerlendirme yapan Bakan Özer'e; Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.
Özer, bakanlığın, Samsun'da yeni eğitim binalarını yapma ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 200 milyon liralık yatırımının bulunduğunu belirterek, "Bu yatırımı, 1 milyar 129 milyonluk yeni yatırımla 1 milyar 324 milyona çıkarmış olduk. Ciddi bir yatırımı eğitim kalitesini artırmak adına Samsun'a kazandırmış oluyoruz. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız" dedi.
"1,2 MİYON ÖĞRETMENİN YÜZDE 59'U KADIN"
Bakan Özer, toplantı sonrası Canik ilçesinde eğitime başlayan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun resmi açılışını da gerçekleştirdi. Törende konuşan Özer, eğitime dair yatırımlarda en büyük hedeflerinden birinin, kalite olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Eğitimde büyümeyi sağlarken, kalite odaklı şekilde gerçekleştirdik. 2000'li yıllarda 500 bin civarında olan öğretmen sayımız bugün 1,2 milyona ulaştı ve yine burada kadınlarımız pozitif ayrımcılıkla çok daha iyi noktalara geldiler, özellikle istihdam konusunda.