Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: İlk defa kız çocukların okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti

Yine 2000'li yıllarda kadın öğretmen sayımız 500 bin sayısının yüzde 40'larındayken, bugün yüzde 59'lara çıktı. Biz de bakanlık olarak kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak için üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Son 20 yılda eğitimde yapılan bu seferberliğin bir diğer başarısı da demokratik bir eğitim sistemini inşa etmek oldu. Hatırlayın bu ülkede başörtülüler eğitime erişemiyordu. Yükseköğretime ulaşmak için yurt dışına gidiyordu. O gün, anayasal hakkı olan eğitim hakkına erişmesine engel olunan kadınlar hakkında konuşmayanların bugün kadına şiddetle ilgili konuşmaya hakları yoktur.