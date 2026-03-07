Öğrencilere Türkçe okutulması gereken derslerle ilgili ödev ve araştırma görevleri Türkçeden başka bir dille verilemeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkçe okutulması gereken derslere giren yabancı uyruklu öğretmenlerden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge talep edilecek. Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıya göre, yeni uygulama 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak.

(Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır - Arşiv)

HANGİ DERSLER YABANCI DİLLE ÖĞRETİLMEYECEK?

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazıda, ilgili kanun hükümleri gereğince ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında bazı derslerin yabancı dille öğretilemeyeceği hatırlatıldı. Bu kapsamda;

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,

Türk Dili ve Edebiyatı,

Tarih,

Coğrafya,

Sosyal Bilgiler,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Türk kültürüyle ilgili diğer derslerin

eğitim dili sadece Türkçe olacak. Ayrıca öğrencilere bu derslerle ilgili ödev ve araştırma görevleri Türkçeden başka bir dille verilemeyecek.

ÖZEL DURUMLAR VE İSTNİSNALAR BELİRLENDİ

Yönetmelikte yer alan "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir"hükmü anımsatılırken, bazı istisnalar da belirtildi. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ve hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında; matematik ve fen bilimleri grubu dersleri, uygun öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde birinci yabancı dille okutulabilecek. Uluslararası program uygulayan okullarda ise bu sayı şartı aranmayacak.

EN AZ C1 DÜZEYİNDE BELGE ZORUNLULUĞU

Bakanlığın yürüttüğü çalışma doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda Türkçe okutulması gereken dersleri verecek yabancı uyruklu personelden en az C1 düzeyinde Türkçe dil yeterlilik belgesi istenecek. Bu belge, Bakanlıkça kabul edilen kurumlarca düzenlenmiş olmalıdır.

MEVCUT GÖREVLİ PERSONELE SÜRE TANINDI

Kurumlarda halihazırda bu kapsamda görev yapan yabancı uyruklu eğitim personeli için de geçiş süreci belirlendi. Bu personelin, gerekli dil yeterlilik belgesini gelecek eğitim öğretim yılının sonuna kadar çalışma iznini düzenleyen kuruma ibraz etmesi gerekecek.