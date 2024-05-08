MEB’den mini bayram arası; 3 gün birleştirilecek mi? ’20 Mayıs okullar tatil mi’ sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf ve öğretmenler...

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19 Mayıs'ın Önemi ve Tarihi



19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu tarihte, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarını atmışlardır. Bu olay, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolik bir başlangıcı olarak kabul edilir ve bu nedenle her yıl 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır.