MEB'den LGS kararı: Lise tercihlerine pansiyon ayrımı geliyor

Hızlı Özet Göster Milli Eğitim Bakanlığı, pansiyonlu liselerde konaklamalı ve konaklamasız kontenjan ayrımı yapacak ve bu değişiklik LGS tercih sürecine yansıyacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı okullarda pansiyon kapasitesi 180 kişi iken 300'ün üzerinde öğrenci barındırıldığını belirtti.

Yeni sistemde pansiyonlu kontenjan için başvuranlar kendi içinde, pansiyonsuz kontenjan için başvuranlar kendi içinde yarışacak.

Pansiyonlu-pansiyonsuz kontenjan ayrımı bu yıl LGS kılavuzuna girecek.

Bakan Tekin, sosyal medyada fenomen olan öğretmenlerle ilgili şikâyetler üzerine denetimlerin artırıldığını açıkladı.

Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan köklü liselerinde uzun süredir tartışma konusu olan pansiyon yoğunluğu için yeni bir dönem başlıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklanan sorunları gidermek için kontenjan yapısını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacak; bu değişiklik LGS tercih sürecine de yansıyacak.

Bakan tekin gazetecilere açıklamalarda bulundu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL



Erzurum'da gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak pansiyonlu okullarda yaşanan fiziki ve pedagojik sorunlara dikkat çekti.