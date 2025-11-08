MEB, YKS yolculuğunu kolaylaştırıyor: MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen bireysel öğrenme platformunda yayımlanan test kitapları, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme imkanı sunuyor. Öğrenciler, platformda yer alan 361 test ve 6 bin 831 özgün sorunun videolu çözümüne de ulaşabiliyor.
MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanan "MEBİ YKS Tarama Testleri" yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nda daha önce dijital ortamda öğrencilerin kullanımına açılan ve ilgi gören yayınlardan sonra tarama testi kitapları da öğrencilerin çalışma masalarına taşınıyor.
Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandı
Alanında uzman öğretmenlerce titizlikle hazırlanan yeni kitap serisiyle öğrencilere bilgi ve becerilerini üst düzeye taşımalarına, konu eksiklerini net bir şekilde saptamalarına ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıkta yardımcı olması amaçlanıyor.