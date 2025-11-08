MEB, YKS yolculuğunu kolaylaştırıyor: MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" erişime açıldı!

(AA)

Düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatı sunuyor

Testler, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatını en etkili şekilde sunuyor. Konu eksiklerinin doğru şekilde belirlemesi, zaman yönetimi becerileri ve test çözme stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan kitap setiyle ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleyebilecekleri ve "hedef temelli destek eğitimi"nde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak sunuluyor.

TYT, AYT ve YDT'yi kapsıyor

Platformda yer alan 361 test ve 6 bin 831 özgün soru, öğrencilere zengin bir pratik yapma imkanı sunuyor. Kitap setinde TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor.