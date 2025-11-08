PODCAST CANLI YAYIN

MEB, YKS yolculuğunu kolaylaştırıyor: MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye hazırlık sürecindeki öğrencilere rehberlik edecek yeni bir kaynak sundu. Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan "MEBİ YKS Tarama Testleri" erişime açıldı. Bu testler, adayların eksiklerini belirlemelerine ve sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB, YKS yolculuğunu kolaylaştırıyor: MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen bireysel öğrenme platformunda yayımlanan test kitapları, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme imkanı sunuyor. Öğrenciler, platformda yer alan 361 test ve 6 bin 831 özgün sorunun videolu çözümüne de ulaşabiliyor.

(AA)(AA)

MEBİ'de "YKS Tarama Testleri" erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla hazırlanan "MEBİ YKS Tarama Testleri" yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nda daha önce dijital ortamda öğrencilerin kullanımına açılan ve ilgi gören yayınlardan sonra tarama testi kitapları da öğrencilerin çalışma masalarına taşınıyor.

(AA)(AA)

Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandı

Alanında uzman öğretmenlerce titizlikle hazırlanan yeni kitap serisiyle öğrencilere bilgi ve becerilerini üst düzeye taşımalarına, konu eksiklerini net bir şekilde saptamalarına ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıkta yardımcı olması amaçlanıyor.

(AA)(AA)

Düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatı sunuyor

Testler, öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu düzenli konu tekrarı ve ölçme fırsatını en etkili şekilde sunuyor. Konu eksiklerinin doğru şekilde belirlemesi, zaman yönetimi becerileri ve test çözme stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan kitap setiyle ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleyebilecekleri ve "hedef temelli destek eğitimi"nde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak sunuluyor.

TYT, AYT ve YDT'yi kapsıyor

Platformda yer alan 361 test ve 6 bin 831 özgün soru, öğrencilere zengin bir pratik yapma imkanı sunuyor. Kitap setinde TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte bin 14 soru bulunuyor.

(AA)(AA)

Soruların detaylı video çözümlerine ulaşılabiliyor

Basılı formatla sınırlı olmayan tarama testleri, dijital destek altyapısına da sahip. Her testin üzerinde bulunan karekodlar aracılığıyla öğrenciler, soruların detaylı video çözümlerine hızlıca ulaşabiliyor. Alanında uzman öğretmenlerce hazırlanan videolar, aynı zamanda konu hatırlatmaları ve pratik ipuçları içeriyor. Testler, etkileşimli PDF formatıyla dijital olarak MEBİ Platformu'ndan da çözülebiliyor. MEBİ YKS Tarama Testi kitaplarına "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/mebi-tarama-testi-kitaplari" adresinden erişilebiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek
44 günde Karabağ’ın kaderi değişti! Azerbaycan’ın zaferinin üzerinden 5 yıl geçti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Takvim'e açıkladı: Ya biz kazanacağız ya emperyalizm!
ABD’yi karıştıran rapor! İsrail’in savaş suçları kanıtlandı: Biden yönetimi silah desteğini durdurmadı
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Öğrencilere ve ailelere uzmanlardan tatil ödevi: Dijital detoks yapın
CHP'de skandal biter mi? Marmaris Belediyesi'nin meclis toplantı salonu kaçak çıktı
Elektrik ve gaz faturalarının yarısı devletten! | Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: NTE'de endüstriyel tesis geliyor
Başkan Erdoğan istedi Trump yaptı: ABD Suriye yaptırımlarını kaldırdı
CHP'li Ankara’daki Konser vurgunu Sayıştay raporuna yansıdı: 5’i Tutuklu 14 sanık yargılanıyor
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi